Тен Хаг о 2 мячах Рэшфорда в 23 играх: «У него есть ключевые действия, голевые пасы, удары в створ»

Эрик тен Хаг оценил игру Маркуса Рэшфорда, у которого 2 гола в 23 матчах сезона.

Нападающий « » не забивает с игры с 3 сентября, но во вчерашнем матче с «Астон Виллой» (3:2) сделал результативную передачу на . На 80-й минуте заменили из-за повреждения.

«Думаю, Рэшфорд сыграл очень хорошо, но он болел весь этот период [когда выходил на замену и пропускал матчи]. Кроме того, в одном или двух матчах мы предпочли использовать Гарначо на левом фланге, потому что он это заслужил.

Рэшфорд – не только угроза. Он совершал ключевые действия, ассистировал, бил в створ, забивал голы. Есть внутренняя конкуренция, поэтому нужно подумать, как совместить всех.

Сегодня Алехандро сыграл справа. Но он может действовать гибко, и я знаю, что справа Рэшфорд тоже умеет забивать», – сказал тренер «Ман Юнайтед».

В этом сезоне у Рэшфорда 2 гола и 2 результативные передачи в 23 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

Что не так с Рэшфордом?

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