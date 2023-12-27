Тен Хаг о 2 мячах Рэшфорда в 23 играх: «У него есть ключевые действия, голевые пасы, удары в створ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг оценил игру Маркуса Рэшфорда, у которого 2 гола в 23 матчах сезона.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не забивает с игры с 3 сентября, но во вчерашнем матче с «Астон Виллой» (3:2) сделал результативную передачу на Алехандро Гарначо. На 80-й минуте Рэшфорда заменили из-за повреждения.

«Думаю, Рэшфорд сыграл очень хорошо, но он болел весь этот период [когда выходил на замену и пропускал матчи]. Кроме того, в одном или двух матчах мы предпочли использовать Гарначо на левом фланге, потому что он это заслужил.

Рэшфорд – не только угроза. Он совершал ключевые действия, ассистировал, бил в створ, забивал голы. Есть внутренняя конкуренция, поэтому нужно подумать, как совместить всех.

Сегодня Алехандро сыграл справа. Но он может действовать гибко, и я знаю, что справа Рэшфорд тоже умеет забивать», – сказал тренер «Ман Юнайтед».

В этом сезоне у Рэшфорда 2 гола и 2 результативные передачи в 23 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего игрока можно найти здесь.

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11 комментариев
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За 500К в неделю можно и в ворота попадать иногда)
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за 18 матчей 2+2)))стата бога
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Не болельщик МЮ, но по сравнению с положением Марсьяля, Антони и Санчо, Рэшфорд конечно продуктивен, хоть играет)
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Ответ фк кабинет
За 500К в неделю можно и в ворота попадать иногда)
Справедливости ради, он вчера выдал лучший матч в сезоне, очень хорошо обострял и давил на оборону АВ. А вот Далот и Варан стабильно пожарили, Эванс только и подчищал за ними, Онана тоже сыграл невнятно, много раз Эванс и его выручал. По хорошему, если бы не спасения Эванса, АВ забила бы третий гол и победила бы МЮ.
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Надо проводить Чемпионатов Мира зимой. После каждого ЧМ Реш подпишет новый контракт
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А касаний сколько? Это важно
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Надо научить тен Хага магической фразе наших тренеров: выполнил большой объем работы!
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когда тренер не тренирует а изучает стату.
Лукомского поставьте тренером МЮ будет то же самое.
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Ну все, распушили хвосты 🦚
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Не, ну, а шо... Одну игру выиграли. Снова тен Хаг и Рэшфорд наше всё. Снова чемпионы. До следующей игры....
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