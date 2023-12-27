Гарначо о 3:2 с «Астон Виллой»: «Мы – «Манчестер Юнайтед», мы никогда не сдаемся. Отличный камбэк, один из лучших дней в моей жизни»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой».

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ, отыгравшись с 0:2 после первого тайма. Гарначо сделал дубль в этой игре. 

«Это отличное чувство. Мы – «Манчестер Юнайтед». Мы проигрывали со счетом 0:2, но мы никогда не сдаемся, и это был отличный камбэк от команды».

О его игре во втором тайме

«Да, я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен всего один гол, чтобы вернуться в игру, я забил первый, но был офсайд. Но, как я уже говорил, мы никогда не сдаемся, так что это был тот случай, когда мы забили первый гол и продолжали давить. Я очень рад, что Расмус [Хейлунд] тоже забил свой первый гол в чемпионате.

Слишком много людей говорят о нападающих «Ман Юнайтед», что мы никогда не забиваем голов и не отдаем результативных передач, но сегодня вы видели голевые передачи от Рэшфорда, голы от Расмуса и меня. Все очень счастливы».

О том, было ли это больше похоже на игру «Манчестер Юнайтед»

«Да, я так думаю. Очень счастлив, это был один из лучших дней в моей жизни», – сказал вингер.

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14 комментариев
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Ответ Позорный работник
>Мы никогда не сдаёмся Мы заметили это в матче с Баварией
так то сложно играть против мотивированных хозяев Барсы, к примеру
+12
-2
+10
не играй как Роббен, пасуй иногда
+9
-2
+7
Ответ kaka10
Хороший игрок Гарначо. Вопреки футболу Тен Хага умудряется показывать высокий уровень, а гол через себя это гол сезона несомненно. Но скорее всего тренер снова будет своих любимчиков выскочку Рашфорда и 100 миллионную Юлу выпускать
Так он выпустил оптимально рэша и гарначо на флангах и это сработало
+4
-1
+3
Ответ Jan Paskel
так то сложно играть против мотивированных хозяев Барсы, к примеру
ага, мотивированных... которые уже точно обеспечили выход с первого места и весь матч играли в полноги.
+2
-1
+1
Ответ Александр Горенков
Как раз таки тренер вопреки "звезде" Рэшфорду предпочёл ставить Гарначо, хотя по результативным действиям до этого матча похуже Маркуса был. Но он готов рвать за клуб и выполнять установки тренера, так что и результат приходит
Ага, только для этого решения тренеру нужны были 20 матчей с ними, чтобы понять кто должен играть на поле, а кто на банке
+1
0
+1
Ответ Александр Горенков
Потому что в прошлом сезоне вера в Рэшфорда спасла сезон и дала надежду на следующий. Да и уже с начала ноября Гарначо железно основной, понятно, что передержал Рэша в основе, но усади его на банку в сентябре, вопросов было бы ещё больше, в одно время получить Рэша и Санчо на банке ещё бы токсичнее атмосферу создало
На то и выскочка этот твой Рашфорд, что пыль в глаза пускает, а потом ждёте от него чудес.

Вот так бывает, когда ожидаешь от Рашфорда лидерства и прочих иллюзий.

Сегодня Гарначо оказался в основе из-за Антони на банке. Ведь ему роднее позиция слева в атаке, а не справа. Но тренер поставил Рашфорда в приоритет. Об этом речь
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+1
Ответ kaka10
Хороший игрок Гарначо. Вопреки футболу Тен Хага умудряется показывать высокий уровень, а гол через себя это гол сезона несомненно. Но скорее всего тренер снова будет своих любимчиков выскочку Рашфорда и 100 миллионную Юлу выпускать
Гарначо в этом сезоне мало хороших игр провел. Игрок 10 моментов один гол. Не видит никого на поле и лупит мимо ворот или во вратаря
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Лучший аргентинский футболист 👌🏻
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они никогда не сдаются, ну и что, что у низ в этом сезоне поражений больше чем побед и ничьих больше взятых, за то они не сдаются.
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Ответ Grime Font
ага, мотивированных... которые уже точно обеспечили выход с первого места и весь матч играли в полноги.
Им полную авоську накидали до выезда к МЮ. Причем тут турнирная мотивация уже?

Надо было реабилитироваться перед болельщиками и они это сделали.

Собирай ранец и учи матчасть.
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Ответ kaka10
Хороший игрок Гарначо. Вопреки футболу Тен Хага умудряется показывать высокий уровень, а гол через себя это гол сезона несомненно. Но скорее всего тренер снова будет своих любимчиков выскочку Рашфорда и 100 миллионную Юлу выпускать
Как раз таки тренер вопреки "звезде" Рэшфорду предпочёл ставить Гарначо, хотя по результативным действиям до этого матча похуже Маркуса был. Но он готов рвать за клуб и выполнять установки тренера, так что и результат приходит
0
0
0
Ответ kaka10
Ага, только для этого решения тренеру нужны были 20 матчей с ними, чтобы понять кто должен играть на поле, а кто на банке
Потому что в прошлом сезоне вера в Рэшфорда спасла сезон и дала надежду на следующий. Да и уже с начала ноября Гарначо железно основной, понятно, что передержал Рэша в основе, но усади его на банку в сентябре, вопросов было бы ещё больше, в одно время получить Рэша и Санчо на банке ещё бы токсичнее атмосферу создало
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