Гарначо о 3:2 с «Астон Виллой»: «Мы – «Манчестер Юнайтед», мы никогда не сдаемся. Отличный камбэк, один из лучших дней в моей жизни»

Алехандро Гарначо высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Астон Виллой».

Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре , отыгравшись с 0:2 после первого тайма. Гарначо сделал дубль в этой игре.

«Это отличное чувство. Мы – « ». Мы проигрывали со счетом 0:2, но мы никогда не сдаемся, и это был отличный камбэк от команды».

О его игре во втором тайме

«Да, я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен всего один гол, чтобы вернуться в игру, я забил первый, но был офсайд. Но, как я уже говорил, мы никогда не сдаемся, так что это был тот случай, когда мы забили первый гол и продолжали давить. Я очень рад, что Расмус [Хейлунд] тоже забил свой первый гол в чемпионате.

Слишком много людей говорят о нападающих «Ман Юнайтед», что мы никогда не забиваем голов и не отдаем результативных передач, но сегодня вы видели голевые передачи от , голы от и меня. Все очень счастливы».

О том, было ли это больше похоже на игру «Манчестер Юнайтед»

«Да, я так думаю. Очень счастлив, это был один из лучших дней в моей жизни», – сказал вингер.

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