«МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год

«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд прошлого века.

Сегодня команда Эрика тен проиграла «Вест Хэму» в (0:2) и продлила серию матчей без забитых голов.

Манкунианцы не забивают 4 игры подряд: «Борнмуту», «Баварии», «Ливерпулю» и «Вест Хэму».

В последний раз такая серия без забитых мячей у « » была в ноябре 1992 года, когда команду тренировал сэр .

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