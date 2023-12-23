«МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Антони Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд прошлого века.

Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Вест Хэму» в АПЛ (0:2) и продлила серию матчей без забитых голов.

Манкунианцы не забивают 4 игры подряд: «Борнмуту», «Баварии», «Ливерпулю» и «Вест Хэму».

В последний раз такая серия без забитых мячей у «Юнайтед» была в ноябре 1992 года, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опять Роналду виноват
+73
-10
+63
хyйлунд и антони 180 млн на двоих.  0 голов
+58
0
+58
Ответ Кузя Гитарист
Опять Роналду виноват
опять отнимает штрафные у Бруну 🤣
+53
-3
+50
Зато отпустили Роналду, который в возрасте 36 лет наколотил в позапрошлом сезоне 18 голов в АПЛ и 6 ЛЧ, вошёл в сборную сезона АПЛ и получил клубный приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку МЮ
+22
-1
+21
Ответ S100 Winner
Зато отпустили Роналду, который в возрасте 36 лет наколотил в позапрошлом сезоне 18 голов в АПЛ и 6 ЛЧ, вошёл в сборную сезона АПЛ и получил клубный приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку МЮ
Он не умел крутится как Спиннер, вокруг своей оси, за что и поплатился.
+18
0
+18
Снова рекорд.Лавинку и других приспешников Хаага поздравляю.
+18
-1
+17
Опять Роналду не присингует
+15
-1
+14
С Роналду в составе не удивительно))
+13
0
+13
Ответ ALN13
Бруну ничего и не создал со штрафных и угловых.
Ну я ж говорю , Бруну в этом матче Роналду мешал
+8
0
+8
Ответ Пинающий Достоинства
С Роналду в составе не удивительно))
С Роналду в составе даже Де Хеа вдруг вспомнил как пенальти отбивать
+9
-1
+8
Ответ Кузя Гитарист
Опять Роналду виноват
Ты ничего не понимаелшь. Если бы не эгоизм Роналду, Рашфорд и Марсьяль забивали бы по 25 за сезон каждый, а Бруну бы отдавал 30 ассистов если бы португалец их не порол. 😃
+7
0
+7
Ответ Дима
опять отнимает штрафные у Бруну 🤣
Бруну ничего и не создал со штрафных и угловых.
+7
0
+7
А был бы Роналду и голы были бы.
+8
-1
+7
Ответ Дима
хyйлунд и антони 180 млн на двоих.  0 голов
Рон в 38 за год, почти 60 положил
+11
-4
+7
Ответ Кузя Гитарист
Опять Роналду виноват
Мда, а если посмотреть на ситуацию Роналду Тен Хааг с другой стороны - может это тренер загубил КР7?) Потому что у него сейчас в атаке вообще никто не забивает, а приходили сильными футболистами...
Португалец явно неспроста был недоволен
+7
-1
+6
Был бы Рон, он наверное бы уже физически бил бы уже наверное одноклубников за бесхребетность!
+5
0
+5
Неправильный заголовок спортс

Надо было называть, ЭТХ повторил рекорд САФа
+4
0
+4
Это к Моргану... Примета.
+4
0
+4
Ну разве мог 7Хаг на Рождество без рекордов нас оставить))
+4
0
+4
Siiiiiiiiiuuuu!!!!
+4
0
+4
Ответ Aleksey Dolmatov
Если недоволен - будь добр обсудить это с тренером, а не выносить сор из избы в интервью. Да и очереди топ-клубов Европы за Роналду мы не наблюдали после того, как он из мю ушёл)
Так он и обсуждал - куча инсайдов было про терки между Роном и руководством, где он ругал подход тренера и базу.

Только тогда никто не верил в эти новости.
+3
0
+3
Криштиану Роналду забил больше голов в 2023 году чем вся команда "Манчестер Юнайтед".
+3
0
+3
Ответ Дима
опять отнимает штрафные у Бруну 🤣
Бруну забил 2 штрафных за почти 4 года в МанЮ, Роналду за это же время по 1 за МанЮ и Юву, сборные не берутся тут
+4
-1
+3
Ответ Кузя Гитарист
Опять Роналду виноват
нет теперь спортивный директор и руководство виновато дающее по 300млн в год на трансферы 🤗 у всех фанатов 10хага всегда найдется крайний
+3
0
+3
Ответ newhood@icloud.com
В трудные моменты нужно поддержать Тен Хага
Увольнением.
+2
0
+2
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели
+2
0
+2
Новый матч - новые рекорды.
Но есть нюанс
+2
0
+2
"Назло рекордам!"
+2
0
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Там лавинка,бека юсупов и этот ещё о Тернер с авой шарлатана.))))
+2
0
+2
если собрать все антидостижения ЭТХ, то хватит на книгу
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий