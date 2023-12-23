«МЮ» не забил в 4 матчах подряд впервые за 31 год
«Манчестер Юнайтед» повторил клубный антирекорд прошлого века.
Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Вест Хэму» в АПЛ (0:2) и продлила серию матчей без забитых голов.
Манкунианцы не забивают 4 игры подряд: «Борнмуту», «Баварии», «Ливерпулю» и «Вест Хэму».
В последний раз такая серия без забитых мячей у «Юнайтед» была в ноябре 1992 года, когда команду тренировал сэр Алекс Фергюсон.
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Верьте, что рекорд будет!
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Но есть нюанс