«Юнайтед» в 2023-м был абсолютным позором. Рэтклифф найдет способ привести клуб в порядок, надеюсь». Невилл о покупке 25% акций «МЮ» главой Ineos
Гари Невилл отреагировал на вхождение Джима Рэтклиффа в состав акционеров «МЮ».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.
«В 2023-м «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время проведения [сделки] действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.
В любом случае, всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», – написал бывший игрок «МЮ» в твиттере.
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Хотя 4 от МК ДОНС будут позорнее
Это запомнят все на века точно.
Сейчас наблюдать за командой как говорят особый вид мазохизма, а хочется испытывать наслаждение и гордость за игру любимой команды. Хочется больше своих воспитанников, а не сборище варягов за огромные лички.
В бытность сэра Алекса в команде порой играло больше игроков из Содружества, чем у топ-4 того времени - Арсенал (от 0 до 2), Ливерпуль (2-3), Челси (2-4), Тоттенхэм (сейчас не вспомню точно).
Но это не главное, главное Игра и страсть, что так влюбили в себя когда-то.
В Рэтклиффа не верить - нормально, но чушь то пороть не стоит
Да и суть то вовсе не в годах, это индивидуально.
Некоторые в 80 лет активнее и мудрее гораздо более молодых.