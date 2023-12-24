«Юнайтед» в 2023-м был абсолютным позором. Рэтклифф найдет способ привести клуб в порядок, надеюсь». Невилл о покупке 25% акций «МЮ» главой Ineos

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия бизнес соцсети Джим Рэтклифф Футбол

Гари Невилл отреагировал на вхождение Джима Рэтклиффа в состав акционеров «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«В 2023-м «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время проведения [сделки] действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.

В любом случае, всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», – написал бывший игрок «МЮ» в твиттере.

«МЮ» купил второй богатейший англичанин: взял 25%, но будет главным по футболу. И Глейзеры остались

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Mykytka
Позор на века 7 от Астон Виллы в 2020. Это запомнят все на века точно.
а 7 от главного врага Ливерпуля не позор?
+18
-1
+17
Гари Невилл: «Рэтклифф придёт — порядок наведёт».
+14
0
+14
Ответ Тиджани Бабангида
До «абсолютного позора» конечно еще далеко,но направление - именно в ту сторону. Надо спасать «МЮ»
4 от Копенгагена это позор на века
Хотя 4 от МК ДОНС будут позорнее
+15
-3
+12
Ответ Н.Ф.
Гари Невилл: «Рэтклифф придёт — порядок наведёт».
Ratcliff will go - order will have restore!
+8
-1
+7
До «абсолютного позора» конечно еще далеко,но направление - именно в ту сторону. Надо спасать «МЮ»
+8
-3
+5
Ответ Амин Чич
А чем новые "бабки" будут лучше прежних!? Тут надо все менять, тренера, селекционный отдел!
Собственно, надежда на то, что Рэтклифф поменяет именно верхушку
+7
-2
+5
Ответ человек-муравей человек-физрук
ничего не изменится. так и будут два клуба мема развлекать всю АПЛ
Как там супер лига? Спартак Нальчик согласен?
+2
0
+2
Ответ LightWithin
А что у него деменция замечена? Что за глупый вопрос!? Когда Сэр Алекс в "своем" возрасте выигрывал с МЮ таких вопросов не возникало?
Ферги в возрасте Рэтклиффа карьеру закончил, ты о чем вообще
+2
0
+2
Ответ Yoshiyuki Lewis
4 от Копенгагена это позор на века Хотя 4 от МК ДОНС будут позорнее
Позор на века 7 от Астон Виллы в 2020.
Это запомнят все на века точно.
+12
-10
+2
Не знаю как будет. Конечно верю в лучшее, не в чудо, а в адекватность и компетентность человека + то, что он местный и всю жизнь за МЮ.
Сейчас наблюдать за командой как говорят особый вид мазохизма, а хочется испытывать наслаждение и гордость за игру любимой команды. Хочется больше своих воспитанников, а не сборище варягов за огромные лички.
В бытность сэра Алекса в команде порой играло больше игроков из Содружества, чем у топ-4 того времени - Арсенал (от 0 до 2), Ливерпуль (2-3), Челси (2-4), Тоттенхэм (сейчас не вспомню точно).
Но это не главное, главное Игра и страсть, что так влюбили в себя когда-то.
+2
0
+2
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
В Рэтклифа не верю. Человек пришел, чтобы освоить бабки на реконструкции стадиона. Пока Глейзеров не уберут из клуба, ничего не изменится.
Ну да, один из богатейших людей Британии решил купить акции по оверпрайсу только для того чтобы освоить бабки с реконструкции, в которую его же компания и инвестирует. 🤦
В Рэтклиффа не верить - нормально, но чушь то пороть не стоит
+1
0
+1
Ну просто Fairy Godmother по ожиданиям.
0
0
0
ничего не изменится. так и будут два клуба мема развлекать всю АПЛ
+5
-5
0
Ответ SaH4r.
а 7 от главного врага Ливерпуля не позор?
То есть Астон вилла=Ливерпуль?ахахахахаха
0
0
0
Ответ Mykytka
Позор на века 7 от Астон Виллы в 2020. Это запомнят все на века точно.
А получить 6 от "Манчестер Сити" и 7 от "Ливерпуля" в одном сезоне, как можно назвать?
0
0
0
Ответ Алексей Кузнецов
А получить 6 от "Манчестер Сити" и 7 от "Ливерпуля" в одном сезоне, как можно назвать?
7Хагом)))
0
0
0
а не староват ли Рэтклифф для этого
+1
-1
0
Невилл опять переобувается ухахаха
+1
-1
0
Ответ Пули Снегопада
Ферги в возрасте Рэтклиффа карьеру закончил, ты о чем вообще
Фергюссон закончил в 2013 году, когда ему было почти 72 года (1941г.р.). Рэтклиффу сейчас 71 (1952г.р.). Математику уже в школе проходите?
Да и суть то вовсе не в годах, это индивидуально.
Некоторые в 80 лет активнее и мудрее гораздо более молодых.
0
0
0
А чем новые "бабки" будут лучше прежних!? Тут надо все менять, тренера, селекционный отдел!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий