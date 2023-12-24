«Юнайтед» в 2023-м был абсолютным позором. Рэтклифф найдет способ привести клуб в порядок, надеюсь». Невилл о покупке 25% акций «МЮ» главой Ineos

Гари Невилл отреагировал на вхождение Джима Рэтклиффа в состав акционеров «МЮ».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«В 2023-м « » был абсолютным позором. Время проведения [сделки] действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом.

В любом случае, всего наилучшего , и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», – написал бывший игрок «МЮ» в твиттере.

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