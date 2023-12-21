ФИФА о Суперлиге: «Проанализируем решение суда. Успехом футбол обязан принципам конкурентного баланса и финансовой солидарности»

ФИФА выступила с заявлением по Суперлиге.

«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза в отношении Суперлиги.

Теперь ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

Своей долгой и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в заявлении ФИФА.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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