ФИФА о Суперлиге: «Проанализируем решение суда. Успехом футбол обязан принципам конкурентного баланса и финансовой солидарности»

Теги УЕФА ФИФА Суперлига Европы Футбол

ФИФА выступила с заявлением по Суперлиге.

«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза в отношении Суперлиги.

Теперь ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.

В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.

Своей долгой и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в заявлении ФИФА.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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5 комментариев
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Какой конкурентный баланс и финансовая солидарность? ))) Дичайшая чушь от футбольных чиновников. С момента создания Лиги Чемпионов не было никакого конкурентного баланса.
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Суперлига нужна только топ-клубам. А их спортивные принципы не позволят выкинуть из турнира Реал и Барсу, если те будут показывать плохие результаты. Высшая несправедливость.
Не говоря уже о том, что Суперлига к ещё большей пропасти между богатыми и бедными клубами, не входящих в Суперлигу.
+3
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Финансовой солидарности. Смешно.
+1
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Ответ Денис Васильев
Суперлига нужна только топ-клубам. А их спортивные принципы не позволят выкинуть из турнира Реал и Барсу, если те будут показывать плохие результаты. Высшая несправедливость. Не говоря уже о том, что Суперлига к ещё большей пропасти между богатыми и бедными клубами, не входящих в Суперлигу.
Да что же вы одну и ту же чушь по шаблону пишите?
А Лига чемпионов кому нужна? Вы 20 участников из 32 предугадать заранее не можете? Реал и Барселона в нынешнюю лигу чемпионов, с выходом 4 команд сразу в группу, не попасть могут только про полнейшем провале. УЕФА сам такую ЛЧ и создал, чтобы обеспечить гарантию участия всех топ-клубов.
О какой пропасти в финансах вы говорите, если она уже давным давно космическая? О ком вы беспокоитесь - об Осасуне?

Что за боязнь нового и определение «высшей несправедливости» там, где ее и так немного
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Ответ TaR
Да что же вы одну и ту же чушь по шаблону пишите? А Лига чемпионов кому нужна? Вы 20 участников из 32 предугадать заранее не можете? Реал и Барселона в нынешнюю лигу чемпионов, с выходом 4 команд сразу в группу, не попасть могут только про полнейшем провале. УЕФА сам такую ЛЧ и создал, чтобы обеспечить гарантию участия всех топ-клубов. О какой пропасти в финансах вы говорите, если она уже давным давно космическая? О ком вы беспокоитесь - об Осасуне? Что за боязнь нового и определение «высшей несправедливости» там, где ее и так немного
Ну так сейчас хотя бы бороться надо за топ 4, чтобы в ЛЧ участвовать, а в Супер Лиге место в Ла Лиге никакого влияния не имеет, кроме для дивизиона Blue (3-го дивизиона Супер Лиги).
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