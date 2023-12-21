ФИФА о Суперлиге: «Проанализируем решение суда. Успехом футбол обязан принципам конкурентного баланса и финансовой солидарности»
ФИФА выступила с заявлением по Суперлиге.
«ФИФА приняла к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза в отношении Суперлиги.
Теперь ФИФА проанализирует это решение в координации с УЕФА, другими конфедерациями и ассоциациями-членами, прежде чем давать дальнейшие комментарии.
В соответствии со своим уставом ФИФА твердо верит в специфическую природу спорта, включая структуру пирамиды, в основе которой лежат спортивные заслуги, а также принципы конкурентного баланса и финансовой солидарности.
Своей долгой и успешной историей футбол обязан вышеупомянутым принципам, которые ФИФА, конфедерации и ассоциации-члены будут продолжать продвигать в будущем в интересах всех футбольных болельщиков по всему миру», – говорится в заявлении ФИФА.
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Не говоря уже о том, что Суперлига к ещё большей пропасти между богатыми и бедными клубами, не входящих в Суперлигу.
А Лига чемпионов кому нужна? Вы 20 участников из 32 предугадать заранее не можете? Реал и Барселона в нынешнюю лигу чемпионов, с выходом 4 команд сразу в группу, не попасть могут только про полнейшем провале. УЕФА сам такую ЛЧ и создал, чтобы обеспечить гарантию участия всех топ-клубов.
О какой пропасти в финансах вы говорите, если она уже давным давно космическая? О ком вы беспокоитесь - об Осасуне?
Что за боязнь нового и определение «высшей несправедливости» там, где ее и так немного