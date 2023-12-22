Гендиректор Суперлиги: «Клубы звонят: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами». Сомневаемся ли мы, что УЕФА давит на них?»

Гендиректор Суперлиги заявил, что турнир поддерживают больше клубов, чем кажется.

«Многие клубы выпустили заявления, в которых мы видим длинную руку 70-летней монополии. Сомневаемся ли мы, что давит на клубы? Дайте им время и позвольте нам убедить клубы. Мы будем убеждать клубы, лучшие клубы Европы. Гарантирую вам, что современный футбол не влюблен в монополию и не предан ей до конца.

Я поговорил со многими клубами [вчера], но мы не пытались вести переговоры или пытаться о чем-то договориться. Начинается новая эра диалога. Сейчас мы будем общаться с клубами, которые сформируют Суперлигу. Мы не будем требовать, чтобы клубы сегодня же сказали: «Я здесь». Мы не собираемся выстраивать стены. Хотим объединять, а не разделять.

Некоторые клубы, которые опубликовали заявления об отказе от Суперлиги, звонили мне, чтобы объясниться: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами», – сказал Бернд Райхарт в интервью COPE.

На вопрос, были ли среди таких клубов английские команды, Райхарт ответил: «Не настаивайте».

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