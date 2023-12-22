Гендиректор Суперлиги: «Клубы звонят: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами». Сомневаемся ли мы, что УЕФА давит на них?»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги заявил, что турнир поддерживают больше клубов, чем кажется.

«Многие клубы выпустили заявления, в которых мы видим длинную руку 70-летней монополии. Сомневаемся ли мы, что УЕФА давит на клубы? Дайте им время и позвольте нам убедить клубы. Мы будем убеждать клубы, лучшие клубы Европы. Гарантирую вам, что современный футбол не влюблен в монополию и не предан ей до конца.

Я поговорил со многими клубами [вчера], но мы не пытались вести переговоры или пытаться о чем-то договориться. Начинается новая эра диалога. Сейчас мы будем общаться с клубами, которые сформируют Суперлигу. Мы не будем требовать, чтобы клубы сегодня же сказали: «Я здесь». Мы не собираемся выстраивать стены. Хотим объединять, а не разделять.

Некоторые клубы, которые опубликовали заявления об отказе от Суперлиги, звонили мне, чтобы объясниться: «Публично мы говорим «нет», но мы с вами», – сказал Бернд Райхарт в интервью COPE.

На вопрос, были ли среди таких клубов английские команды, Райхарт ответил: «Не настаивайте».

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47 комментариев
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эти "клубы" сейчас с ним в одной комнате?
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+23
Ответ Vano from Tbilisi
эти "клубы" сейчас с ним в одной комнате?
в 21 году все топ-клубы присоединились к гораздо более сырому и непроработанному проекту Суперлиги.Так что делать вид,что ни при каких условиях,какую бы херню не творила УЕФА,никто не присоединиться кроме Реала с Барселоной странно.
+21
-4
+17
Да это директор Пари НН все никак не успокоится
+17
-3
+14
Копиум в интервью изданию Cope, аутентично
+12
-1
+11
верим + надежно
+12
-3
+9
-Алло, это ПСЖ, мы не хотим в Суперлигу.
-Но вы же сами позвонили...
-Все, пока!
+10
-1
+9
А зачем УЕФА на кого-то давить? Немецкие клубы отказались сами, английские - из-за серьезного волнения болельщиков, ПСЖ - из-за владельца, а в Ла Лиге прямо высказался президент чемпионата, которого явно поддерживают Атлетико и менее богатые клубы. Понятно, что Суперлигу еще будут обсуждать после формулировки конкретного формата, но прямо сейчас она не предложила ничего, кроме нескольких странных популистских тезисов.
+10
-1
+9
Секрет Полишинеля прям. Список всех, кто хочет в Суперлигу, известен еще с первой попытки создания этой лиги. Шуганули их тогда, но денег всем по-прежнему хочется. Больше будет проработки проекта и финансовых гарантий, и пошлют куда подальше Чиферина мигом.
+11
-3
+8
Не могу понять эту мантру про монополию. По сути предлагается заменить одну «монополию» другой, но той, кого надо монополией. И еще вопрос какая монополия монопольней) Или я чего-то не понимаю?
+6
0
+6
Вы обещаете клубам триллионы доходов от суперлиги. Почему нет никакой информации как эти деньги будут материализовать? За чей счёт?
+6
-1
+5
Ага, верим безоговорочно. Все хотят к вам, но стесняются признаться.
+4
0
+4
Что только не придумаешь, когда у тебя в лиге только две команды..
+4
-1
+3
Клубы АПЛ не будут этим заниматься, у них море денег и самый конкурентный актуальный турнир. Они вообще могут забить болт на все внетурнирные соревнования, потому что только полуфинальные и финальные матчи ЛЧ могут встать на одну доску по уровня внутреннего первенства. Ну, и конечно медийность держит их в этом болоте УЕФА, нужно поддерживать имидж. В целом, АПЛ и есть суперлига без затей.
+7
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Ответ гилберт
Большая подковёрная работа предстоит. Клубы изначально двумя руками были за Суперлигу, но переобулись и сейчас заняли выжидательную позицию, свалив все на Переса. Как говорится, ничего личного..Уверен в кулуарах они говорят, создайте привлекательный проект, гарантируйте защиту от стервятников и перетяните общественное мнение, тогда мы с вами. Клубы АПЛ выступят единым фронтом, не придётся уговаривать каждого.
У клубов появился прекрасный рычаг давления на УЕФА, без всякой фактической Суперлиги они могут продавливать свои интересы и перераспределять доходы в лучшем соотношении в свою пользу. Представляешь как круто?! Достаточно просто "А если вы не согласитесь, то мы уйдем в Суперлигу" и поддерживать новостной фон этого фантома красивыми презенташками, потенциальными спонсорами и прочей пиар-лабудой
+4
-1
+3
Ответ Онюнсон Кюнтер
в 21 году все топ-клубы присоединились к гораздо более сырому и непроработанному проекту Суперлиги.Так что делать вид,что ни при каких условиях,какую бы херню не творила УЕФА,никто не присоединиться кроме Реала с Барселоной странно.
1. Проект нынче такой же сырой. То, что в него добавили популизма, вроде низших дивов со спортивным принципом и бесплатных трансляций, еще не делает проект более детальным.
2. И главное: на момент прошлого присоединения, не было известно о очень резкой реакции, как активных фанатов, так и гражданских властей, сейчас клубы будут действовать с оглядкой на них.
3. АПЛ. Уже два с половиной года назад, она фактически утвердилась, как Суперлига сама по себе, сейчас только отрывается от всех. Английским клубам сейчас нет никакого резона вступать в проект Переса, а без них (да и без Баварии той же), это будет не Суперлига, а хрень собачья.
+4
-2
+2
Охотно верим

Нет
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+2
Чеферин сегодня накидается, под шафэ тоже наберет. Скажет, что мысленно за эту идею..
+4
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+2
Ответ шатанледс 12
Вы обещаете клубам триллионы доходов от суперлиги. Почему нет никакой информации как эти деньги будут материализовать? За чей счёт?
Изначально за проектом в 2019 стояли американцы. Они создали у себя сверхдоходные НБА и бейсбольные лиги, и не могли спокойно смотреть на рынок Европы, решили тоже туда войти. Эта идея их, а не Переса, деньги скорее всего саудо-американские
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Ответ Cearvm
А зачем УЕФА на кого-то давить? Немецкие клубы отказались сами, английские - из-за серьезного волнения болельщиков, ПСЖ - из-за владельца, а в Ла Лиге прямо высказался президент чемпионата, которого явно поддерживают Атлетико и менее богатые клубы. Понятно, что Суперлигу еще будут обсуждать после формулировки конкретного формата, но прямо сейчас она не предложила ничего, кроме нескольких странных популистских тезисов.
В Англии вообще то закон стряпают с запретом участвовать в суперлиге. Несомненно, УЕФА давит, Барсе сразу предъявили проблемы с финансами, подручные Чеферина изо всех стран отметились одинаковыми как под копирку язвительными заявлениями, наверняка была проведена работа с клубами и т.д. Появляется новый игрок и делиться УЕФА с ним не хочет
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Ответ Вечно в бане
1. Проект нынче такой же сырой. То, что в него добавили популизма, вроде низших дивов со спортивным принципом и бесплатных трансляций, еще не делает проект более детальным. 2. И главное: на момент прошлого присоединения, не было известно о очень резкой реакции, как активных фанатов, так и гражданских властей, сейчас клубы будут действовать с оглядкой на них. 3. АПЛ. Уже два с половиной года назад, она фактически утвердилась, как Суперлига сама по себе, сейчас только отрывается от всех. Английским клубам сейчас нет никакого резона вступать в проект Переса, а без них (да и без Баварии той же), это будет не Суперлига, а хрень собачья.
во-первых,сейчас она не такая сырая,как 2 года назад. Во-вторых,УЕФА с их вредитильскими нововведениями могут подтолкнуть клубы на многое.(новое правило офсайда,безумное увеличение числа матчей+эти недотёпы не смогли нормально продать ЛЧ и намного менее популярный американский футбол зарабатывает больше)
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УЕФА нужно уничтожить!
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логично. Зачем сейчас подставляться под еще не готовый проект, когда УЕФА может докопаться и найти у тебя какие-нибудь нарушения. Лучше дождаться когда будет какая-то конкретика от Переса и ко.
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Не, если Барса и Реал хотят играть в закрытой лиге, приватной так сказать, где почти все решают деньги, не отвлекаясь на еврокубку, велком в РПЛ
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я так и думал. все клубы хотят как минимум узнать о финансовой стороне. дело в том, что если клуб публично выступит за суперлигу, то его потопят санкциями
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Теорема Эскобара идеально описывает отношение к УЕФА и Суперлиге
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Ответ Tpy6kaMerlina
Клубы АПЛ не будут этим заниматься, у них море денег и самый конкурентный актуальный турнир. Они вообще могут забить болт на все внетурнирные соревнования, потому что только полуфинальные и финальные матчи ЛЧ могут встать на одну доску по уровня внутреннего первенства. Ну, и конечно медийность держит их в этом болоте УЕФА, нужно поддерживать имидж. В целом, АПЛ и есть суперлига без затей.
Серьезно? Не будут? Напомню кто это все устроил два года назад Кронке, Генри и Глейзеры. Надеюсь вы знаете какие клубы им принадлежат.
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Ответ tapocheg
Не могу понять эту мантру про монополию. По сути предлагается заменить одну «монополию» другой, но той, кого надо монополией. И еще вопрос какая монополия монопольней) Или я чего-то не понимаю?
Нет, немного не так. Сейчас монополия, а если появится еще одна организация и турнир, то УЕФА никуда не денется, их же не расформируют. Будет конкуренция, которой УЕФА так боится. Даже ФИФА, которой УЕФА формально подчиняется, не была против создания Суперлиги.
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Ответ Vano from Tbilisi
эти "клубы" сейчас с ним в одной комнате?
Ну нет..слишком свежий плагиат...)
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Тут фразу как обычно выдернули из контекста а заканчивается она так.
Но мы с вами на поле даже какать не сядем.
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Ответ Cearvm
А зачем УЕФА на кого-то давить? Немецкие клубы отказались сами, английские - из-за серьезного волнения болельщиков, ПСЖ - из-за владельца, а в Ла Лиге прямо высказался президент чемпионата, которого явно поддерживают Атлетико и менее богатые клубы. Понятно, что Суперлигу еще будут обсуждать после формулировки конкретного формата, но прямо сейчас она не предложила ничего, кроме нескольких странных популистских тезисов.
а с чего ты взял,что она должна сейчас активно что-то предлагать?Пока лишь Европейский суд поставил на место обнаглевших монополистов из УЕФА и дал ей возможность осуществления
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