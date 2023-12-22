УЕФА не откажется от реформы ЛЧ из-за Суперлиги. Клубы считают, что новый формат гораздо лучше нынешнего

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УЕФА не планирует отказываться от нового формата Лиги чемпионов из-за Суперлиги.

С 2024 года число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей с разными соперниками.

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок.

После объявления решения суда Европейского Союза по спору между УЕФА и Суперлигой в нескольких медиа появилась информация о том, что УЕФА может отказаться от реформы Лиги чемпионов.

Однако, по информации RMC Sport, таких планов у УЕФА нет.

«Клубы считают, что новый формат турнира гораздо лучше нынешнего», – сообщили источники, близкие к УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).

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87 комментариев
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Самый идиотский формат,именно для Лиги Чемпионов. Для такого формата должно быть максимум 24 клуба. Жажда наживы затмила разум. Даже в нынешней ЛЧ где то 6-7 клубов лишние.
+71
-14
+57
Ответ Матрос Кот
Самый идиотский формат,именно для Лиги Чемпионов. Для такого формата должно быть максимум 24 клуба. Жажда наживы затмила разум. Даже в нынешней ЛЧ где то 6-7 клубов лишние.
Да как всем угодить-то?

Богатые клубы и лиги хотят больше мест для топ-лиг
Болельщики хотят больше топ-матчей
Другие болельщики, не из топ-лиг, к примеру, хотят историй Копенгагена
Третьи болельщики хотят, чтобы в ЛЧ играли только чемпионы, включая все эти Лудогорцы.
Тренеры хотят меньше игр
УЕФА хочет денег

Вы не сможете совместить все хотелки в одном, никогда не найдёте баланс, чтобы все были довольны. То, что кажется хорошим вам, кто-то обязательно раскритикует)
+53
-4
+49
Позорники
+38
-12
+26
Ответ Chelopuk
надо посмотреть на новый формат в действии, может быть все окажется не так плохо, как на первый взгляд
Я вообще пока ничего особо плохого не вижу. Чем он хуже чем нынешний?
+12
-1
+11
Ответ Сикарио
Арабская УЕФА в агонии))
Смех. Что им угрожает?
+21
-11
+10
Ответ Игорь Новиков
Смех. Что им угрожает?
Игорь Новиков
+14
-5
+9
Ответ Евгений Кретович
Чего все так ненавидят УЕФА?
Рушат то, что и так работало. Создают реформы лишь ради реформ. Это я перечислил только то, что на поверхности.
+12
-3
+9
надо посмотреть на новый формат в действии, может быть все окажется не так плохо, как на первый взгляд
+10
-4
+6
Травмы убьют новый формат—— мы идем на футбол из за звезд,а если их нет ,то и смотреть нечего….УЕФА растерялись,они привыкли находится у корыта ,но нет идей для развития и они тупо увеличивают количество матчей желая зарабатывать все больше…это замкнутый круг….
+4
0
+4
Бодание между УЕФА и Суперлигой это не про футбол, а про деньги и не факт, что Журавль в небе будет лучше чем Синица в руках.
+5
-1
+4
Ответ Medik99
Рушат то, что и так работало. Создают реформы лишь ради реформ. Это я перечислил только то, что на поверхности.
если бы всё работало, запроса на суперлигу бы не было. значит надо как-то отвечать реформами
+4
-2
+2
через пол года все изменится, лето будет жарким, думаю, что новостей будет все больше
+5
-3
+2
Ответ Fona
Формат то действительно лучше, однако это не должно увеличить число матчей и к уефашной мафии будет меньше претензий
Формат хуже для фанатов, как минимум. Потому что ты не знаешь когда и с кем играет твой клуб.
+3
-1
+2
А мне формат с двумя груповыми этапами нравился. Посмотрите группы последнего такого сезона 2002/03 в 2 группах 3 клуба за выход борьбу ведут, в 2 - 4. Нужно так же понимать силу команд в том сезоне
+2
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+2
Суд своим вчерашним решением внёс слишком много неопределенностей.
+2
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+2
Ответ Ja BRITER
какие клубы? Цревна Звезда? к чертям гнать УЕФА с их позорными методами наживы
Ох уж эта сербская мафия, окутавшая УЕФА и дающая им миллиарды)
+1
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Ответ Игорь Новиков
Нет, конечно. В ЛЧ по-прежнему будут шансы у всех. И никакого деления на дивизионы.
На дивизионы-то есть деление, просто более динамичное. ЛЧ-ЛЕ-ЛК - это, по сути, те же дивизионы
+2
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Ответ EmilKB24
Формат хуже для фанатов, как минимум. Потому что ты не знаешь когда и с кем играет твой клуб.
Насколько на данный момент известно, швейцарской системы не будет и расписание будет опубликовано заранее
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Ответ Madcomposer
Да как всем угодить-то? Богатые клубы и лиги хотят больше мест для топ-лиг Болельщики хотят больше топ-матчей Другие болельщики, не из топ-лиг, к примеру, хотят историй Копенгагена Третьи болельщики хотят, чтобы в ЛЧ играли только чемпионы, включая все эти Лудогорцы. Тренеры хотят меньше игр УЕФА хочет денег Вы не сможете совместить все хотелки в одном, никогда не найдёте баланс, чтобы все были довольны. То, что кажется хорошим вам, кто-то обязательно раскритикует)
Ну всем угодить - это проводить параллельно разные Турниры
И ЛЧ и Суперлигу

Кто где хочет, там и участвует
Кто что хочет - то и смотрит
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Ответ Матрос Кот
Самый идиотский формат,именно для Лиги Чемпионов. Для такого формата должно быть максимум 24 клуба. Жажда наживы затмила разум. Даже в нынешней ЛЧ где то 6-7 клубов лишние.
Ну так будут фармить больше бабла,это бабло будут отдавать федерациям за их лояльность,для этого все и затевалось
+1
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Ответ Матрос Кот
Самый идиотский формат,именно для Лиги Чемпионов. Для такого формата должно быть максимум 24 клуба. Жажда наживы затмила разум. Даже в нынешней ЛЧ где то 6-7 клубов лишние.
Такс, а кто это лишний?? Наверное Црвена Звезда, Антверпен и Зальцбург, да? А почему чемпионы лишние в ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ?? Может пусть лесом идут МЮ условные, Дортмунды, Севильи?
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А Ассоциацию европейских клубов возглавляет кто?Правильно-эмир всея ПСЖ.)Даже спрашивать не стоило.И вообще у меня закралось подозрение что он не прочь весь футбол в Европе под себя забрать.
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Ответ Chelopuk
надо посмотреть на новый формат в действии, может быть все окажется не так плохо, как на первый взгляд
не надо ничего смотреть, сказали же что лучше нынешнего и всё тут.
)
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Ответ Евгений Кретович
Чего все так ненавидят УЕФА?
потому что они начинают устраивать реформы там, где они были не так нужны, а если и нужны были, то вообще не в ту сторону пошли. тот же пример реформы ЛЧ это кошмар, ведь количество матчей увеличили ещё, а календарный год вообще то не увеличивается. в итоге, у игроков времени на отдых вообще почти нет, у многих игроков игры идут уже практически каждые два-три дня, а это колоссальная нагрузка на организм как физически, так и ментально. в итоге это приводит к огромному количеству травм разного характера. просто сравни сколько минут в качестве главной молодой звезды сыграл Бэкхем в 20 лет, а сколько джуд и другие его возраста, это просто небо и земля, игроки ломаются просто, так и тренеры не могут ничего гарантировать, так как у них постоянно игроков основы нет, в итоге сами клубы страдают
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Ответ Матрос Кот
Самый идиотский формат,именно для Лиги Чемпионов. Для такого формата должно быть максимум 24 клуба. Жажда наживы затмила разум. Даже в нынешней ЛЧ где то 6-7 клубов лишние.
Да да. Тоже самое визжали перед введением группового этапа ЛЧ)))
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Ответ Always_sam
тут уж кому что нравится. но любой формат лучше чем 8 команд:)
Формат не важен, проблема в том что ЛЧ превратилась в тусовку нескольких стабильных топ клубов. В глобальном смысле там нет уже никакой конкуренции
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Ответ Сикарио
Уныло, Игорек.
Извините, я просто не умею фантазировать про несуществующие империи, как вы.
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Ответ Madcomposer
Насколько на данный момент известно, швейцарской системы не будет и расписание будет опубликовано заранее
Ну тогда это абсолютно другой формат.

Если все будет известно заранее, то поглядим что будет действительно. Тогда это не реформа, а просто увеличение числа матчей и команд.

А если будет Швейцарская система, как планировалось, то это другой вопрос.
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Ответ Валерий Анташов
Бодание между УЕФА и Суперлигой это не про футбол, а про деньги и не факт, что Журавль в небе будет лучше чем Синица в руках.
согласен, лучше нынешнего формата может быть только предыдущий, когда во втором групповом этапе была бойня между топами.
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Ответ Игорь Новиков
Про какую шайку вы говорите? Клубы и лиги - это шайка? Все, кто против бредового проекта, - шайка? А не шайка это только Реал и Барса?
Я говорю про чиновников, и только про них.
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