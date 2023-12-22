УЕФА не откажется от реформы ЛЧ из-за Суперлиги. Клубы считают, что новый формат гораздо лучше нынешнего
УЕФА не планирует отказываться от нового формата Лиги чемпионов из-за Суперлиги.
С 2024 года число участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей с разными соперниками.
Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок.
После объявления решения суда Европейского Союза по спору между УЕФА и Суперлигой в нескольких медиа появилась информация о том, что УЕФА может отказаться от реформы Лиги чемпионов.
Однако, по информации RMC Sport, таких планов у УЕФА нет.
«Клубы считают, что новый формат турнира гораздо лучше нынешнего», – сообщили источники, близкие к УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).
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Богатые клубы и лиги хотят больше мест для топ-лиг
Болельщики хотят больше топ-матчей
Другие болельщики, не из топ-лиг, к примеру, хотят историй Копенгагена
Третьи болельщики хотят, чтобы в ЛЧ играли только чемпионы, включая все эти Лудогорцы.
Тренеры хотят меньше игр
УЕФА хочет денег
Вы не сможете совместить все хотелки в одном, никогда не найдёте баланс, чтобы все были довольны. То, что кажется хорошим вам, кто-то обязательно раскритикует)
И ЛЧ и Суперлигу
Кто где хочет, там и участвует
Кто что хочет - то и смотрит
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Если все будет известно заранее, то поглядим что будет действительно. Тогда это не реформа, а просто увеличение числа матчей и команд.
А если будет Швейцарская система, как планировалось, то это другой вопрос.