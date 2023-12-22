УЕФА не откажется от реформы ЛЧ из-за Суперлиги. Клубы считают, что новый формат гораздо лучше нынешнего

УЕФА не планирует отказываться от нового формата Лиги чемпионов из-за Суперлиги.

С 2024 года число участников чемпионов увеличится с 32 до 36, а вместо традиционного группового этапа будет использоваться общая таблица. Каждый клуб проведет минимум 8 матчей с разными соперниками.

Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сразятся в двухматчевом плей-офф и разыграют еще 8 путевок.

После объявления решения суда Европейского Союза по спору между и в нескольких медиа появилась информация о том, что УЕФА может отказаться от реформы Лиги чемпионов.

Однако, по информации RMC Sport, таких планов у УЕФА нет.

«Клубы считают, что новый формат турнира гораздо лучше нынешнего», – сообщили источники, близкие к УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA).

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