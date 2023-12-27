Роналду догнал Месси по числу дублей за карьеру – по 157

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по числу дублей за карьеру.

Вчера нападающий « » забил два гола с пенальти в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2). Это его 157-й дубль в карьере.

По числу матчей с двумя забитыми голами Роналду догнал , у которого их тоже 157. Однако аргентинцу потребовалось меньше матчей для достижения этой отметки: он сделал дубль в 15% проведенных за карьеру матчей, Роналду – в 13,1%.

По количеству игр с двумя и более забитыми голами Роналду опережает Месси – 220 (18,3% проведенных матчей) против 214 (20,4% проведенных матчей).

Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.

Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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