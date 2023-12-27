Роналду догнал Месси по числу дублей за карьеру – по 157
Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по числу дублей за карьеру.
Вчера нападающий «Аль-Насра» забил два гола с пенальти в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2). Это его 157-й дубль в карьере.
По числу матчей с двумя забитыми голами Роналду догнал Лионеля Месси, у которого их тоже 157. Однако аргентинцу потребовалось меньше матчей для достижения этой отметки: он сделал дубль в 15% проведенных за карьеру матчей, Роналду – в 13,1%.
По количеству игр с двумя и более забитыми голами Роналду опережает Месси – 220 (18,3% проведенных матчей) против 214 (20,4% проведенных матчей).
Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.
Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.
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Роналду молодец интересно сколько лет мы ещё будем наблюдать за его игрой и не важно в какой лиги и с какими вратарями. Рон тоже не молодеет и надо за это отдать должное
Месси никогда не называли замыкателем, Месси это гений , который играет в полузащите, вингера, плеймейкер.
Почему у полузащитника 0 наград ПЛЕЙМЕЙКЕР года???)))) а у Месси таких наград 5, делай выводы кто был полузащитник а кто замыкатель по этим наградам.
Большую часть своей карьеры он стоял рядом с вратарём соперника. Даже вратарь соперника у своей штрафной стоял меньше чем у Рюналду.
))
Если взять за последние 5 лет то у Рюналду 50 голов с пенальти а Месси максимум 17 с пенальти.