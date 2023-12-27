Роналду догнал Месси по числу дублей за карьеру – по 157

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по числу дублей за карьеру.

Вчера нападающий «Аль-Насра» забил два гола с пенальти в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (5:2). Это его 157-й дубль в карьере.

По числу матчей с двумя забитыми голами Роналду догнал Лионеля Месси, у которого их тоже 157. Однако аргентинцу потребовалось меньше матчей для достижения этой отметки: он сделал дубль в 15% проведенных за карьеру матчей, Роналду – в 13,1%.

По количеству игр с двумя и более забитыми голами Роналду опережает Месси – 220 (18,3% проведенных матчей) против 214 (20,4% проведенных матчей).

Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.

Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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105 комментариев
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Самая интересная стата для меня это количество голов левой ногой: Там Роналду на 6м месте, по моему. Все топ 10 в списке при этом это левши, кроме португальца
+113
-13
+100
Ответ maggiu
По числу дублей с пенальти, уверен, он давно уже уделал Месси.
После ЧМ про пенальти вам лучше вообще не вспоминать.
+67
-29
+38
После 90 мячей за год. Каждый год читать как игроки забивают под 50 или чуть больше 50 как то забавно. И понимаешь суть этого достижения.

Роналду молодец интересно сколько лет мы ещё будем наблюдать за его игрой и не важно в какой лиги и с какими вратарями. Рон тоже не молодеет и надо за это отдать должное
+22
-7
+15
Ответ xQcoW
меси уже давно закончил с футболом после 8-2. Сейчас он в доме престарелых в Майами
Месси конечно с клубным топ футболом закончил и расслабляется в Майами, но после 8 - 2 он стал чемпионом КОПА и ЧМ.
+16
-2
+14
Осталось догнать дзюбу по голам в плей-офф ЧМ, и карьера в целом у замыкальщика удалась
+51
-37
+14
Ответ Отличник Ослов
У Роналду 53 гола . У Месси полгода отпуск .
У Месси золотой мяч
+23
-11
+12
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Точнее будет, Рюналду ныряет всю карьеру, а Месси не умеет нырять, так как стыдно ему такое.
+19
-7
+12
Ответ Вальдано
По голам с пенальти - да.. Пеналду он и в СА пеналду.. 😀
😂когда месси забивал пенальти, вы писали, что он тащит команду. Когда забивает Роналду , вы пишете что он пеналду, только с пенальти и умеет. Что за двойные стандарты?
+25
-15
+10
Ответ Dexter Morgan
Бускетса не приплетай.
🤦 Бускетс причем?? тебе сколько лет???
+10
-1
+9
Ответ Sergey
Роналду это левый латераль))), всю карьеру почти.)))
Рюналду это опорный вратарь.
+9
-1
+8
Ответ Dexter Morgan
Ложь. В центре поля играли Кака, Зидан, сейчас Беллингем играет. Месси всегда нападающий. Всегда. Роналду слева и справа в полузащите играл. Роналду просто лучше всех умеет подключаться к атаке. Роналду стал форвардом глубоко за 30, перейдя в Ювентус.
Рюналду это опорный вратарь, а иногда угловой флажок.
Месси никогда не называли замыкателем, Месси это гений , который играет в полузащите, вингера, плеймейкер.
+9
-1
+8
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Месси играл в центре поле большую часть своей карьеры, пока Рюналду стоял у штанги ворот соперника.
Почему у полузащитника 0 наград ПЛЕЙМЕЙКЕР года???)))) а у Месси таких наград 5, делай выводы кто был полузащитник а кто замыкатель по этим наградам.
+11
-3
+8
Рюналду за последние 5 лет 50 голов с пенальти, у Месси за это время 17 голов с пенальти.
+18
-11
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
После ЧМ про пенальти вам лучше вообще не вспоминать.
после пенальти в ЛЧ, вам просто нужно промолчать. на ЧЕ-21 португал из 5 голов забил 3 с пенальти - или это другое?
+8
-1
+7
Ответ Отличник Ослов
У Роналду 53 гола . У Месси полгода отпуск .
Месси - в тройке претендентов на The Best -23, Авейру даже не номинируется.. Вот она "ценность" голов в верблюд-лиге.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
+7
-1
+6
Ответ Dexter Morgan
Роналду и Месси лучшие в истории.
Роналду далёк от лучших.)))
+8
-2
+6
Плевать на дубли,все ждут 1000 голов от величайшего💪🐐🇵🇹
+28
-23
+5
Ответ Dexter Morgan
Роналду сам зарабатывал большую часть этих пенальти. А что Месси в ворота Реала пенальти не забил? Он же мог протащить ПСЖ дальше. А, он же божество, выше этого.
Почему Рюналду в финале ЛЧ не забил с пенальти??? если бы не партнёр он профукал бы этот ЛЧ в финале.
+5
0
+5
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Роналду это левый латераль))), всю карьеру почти.)))
+7
-2
+5
Ответ Гамарджоба Генацвале
После ЧМ про пенальти вам лучше вообще не вспоминать.
Действительно.. На всём ЧМ левый пеналь был только один.. У Гешы.. Все помнят.. Factos .. А-ха-ха-ха.. 🤪
+14
-10
+4
Ответ Dexter Morgan
Роналду никогда не был замыкателем. По твоей логике все, кто умеет завершать атаки, замыкатели. Тепловые карты посмотри. Роналду даже сейчас огромное пространство покрывает на поле. И слева, и справа, и в центре поля. А, я забыл? Чем вы гордитесь? Месси как 91 гол за год забил? Будучи плеймейкером? Наглая ложь.
О чем может быть стобой разговор, если ты считаешь Рюналду не замыкателем, причем говоришь что он никогда не играл замыкателя.😁😁🤣🤣
Большую часть своей карьеры он стоял рядом с вратарём соперника. Даже вратарь соперника у своей штрафной стоял меньше чем у Рюналду.
+4
0
+4
Ответ denimo21
😂когда месси забивал пенальти, вы писали, что он тащит команду. Когда забивает Роналду , вы пишете что он пеналду, только с пенальти и умеет. Что за двойные стандарты?
Когда месси выдавал шикарные обводящие удары или вырезал сложнейшие сквозные передачи на партнеров или собирал на себе по 3-4 защитников и освобождал пространство для партнеров, в то время как криш забивал пенки и замыкал в пустые, вы умничали мол пенки тоже надо уметь бить и перед воротами тоже нужно уметь оказываться в нужное время в нужном месте.
))
+15
-12
+3
По числу дублей с пенальти, уверен, он давно уже уделал Месси.
+18
-16
+2
Ответ el ruso guapo
Золотой мяч заслужил за этот год.
да, безусловно, всякие Беллингэмы, Кейны, Мбаппе в тени великого бомбардира, лучшего игрока Саудовской Аравии💪🏻
+4
-2
+2
Ответ кэпко
5 голов у Пеналесси на ЧМ это другое)))
Зачем ты врёшь.. Месси на ЧМ забил 4 с пенальти.. Он выиграл ЧМ.. Что помогли выиграть пенали Авейру Насру?.. Ничего.. Вот это уже точно другое.. Кого ты здесь пытаешься построить, дядя?.. А-ха-ха-ха..😀🤭
+5
-3
+2
Ответ Dexter Morgan
Куда ему до ложного опорника, который контролирует всё своим зрением с умным видом.
Не, куда ему до лучших футболистов за всю историю.))
+2
0
+2
По голам с пенальти - да.. Пеналду он и в СА пеналду.. 😀
+26
-24
+2
Ответ denimo21
😂когда месси забивал пенальти, вы писали, что он тащит команду. Когда забивает Роналду , вы пишете что он пеналду, только с пенальти и умеет. Что за двойные стандарты?
Конечно, Месси тащит.. За три года - 6 титулов.. Авейру - 0.. Сразу видно кто куда тащит.. Где ты видишь двойные стандарты?.. Это я про кражу чужих голов ещё молчу.. Даже это Авейру не помогает .. Месси таким никогда не занимался .. 🤪
+5
-3
+2
Ответ Dexter Morgan
Сколько там голов на ЧМ Месси забил с пенальти? И почему Месси не отказался исполнять пенальти в основное время и в серии пенальти? Он же выше этого.
У Месси даже в 2022 году голов с пенальти в 2 раза меньше чем у Рюналду.
Если взять за последние 5 лет то у Рюналду 50 голов с пенальти а Месси максимум 17 с пенальти.
+6
-5
+1
Ответ WESTERN-
После 90 мячей за год. Каждый год читать как игроки забивают под 50 или чуть больше 50 как то забавно. И понимаешь суть этого достижения. Роналду молодец интересно сколько лет мы ещё будем наблюдать за его игрой и не важно в какой лиги и с какими вратарями. Рон тоже не молодеет и надо за это отдать должное
Для меня важнее, что он в сборной разрывает и является в 38 лучшим бомбардиром! Теперь он поедет на Евро и там зажжёт, как прежде, в 2016-м! Вот это будет достижение.
+1
0
+1
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