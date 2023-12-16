Директор саудовской лиги о матче «Аль-Насра» Роналду с «Интером» Месси: «Встречаются лучшие игроки последних десятилетий – это вызовет невероятный интерес. Если Лео захочет к нам – найдем клуб»»

Майкл Эменало высказался о встрече «Аль-Насра» с «Интер Майами» в начале 2024-го.

Команды Криштиану Роналду и проведут товарищеский матч 1 февраля.

«Два лучших игрока последних десятилетий встречаются друг с другом – мы ожидаем, что это вызовет невероятный интерес. Это будет хорошее развлечение для фанатов, и мы с нетерпением ждем этого события.

Что мы знаем наверняка, так это то, что если Месси по-прежнему хочет и достаточно амбициозен для того, чтобы играть, и если он хочет делать это в Саудовской Аравии, то, думаю, мы найдем ему клуб, в котором он сможет проявить свои способности.

Если он захочет приехать сюда, мы приложим все усилия для того, чтобы найти ему команду», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.

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