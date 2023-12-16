Директор саудовской лиги о матче «Аль-Насра» Роналду с «Интером» Месси: «Встречаются лучшие игроки последних десятилетий – это вызовет невероятный интерес. Если Лео захочет к нам – найдем клуб»»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Майкл Эменало Интер Майами Футбол

Майкл Эменало высказался о встрече «Аль-Насра» с «Интер Майами» в начале 2024-го.

Команды Криштиану Роналду и Лионеля Месси проведут товарищеский матч 1 февраля.

«Два лучших игрока последних десятилетий встречаются друг с другом – мы ожидаем, что это вызовет невероятный интерес. Это будет хорошее развлечение для фанатов, и мы с нетерпением ждем этого события.

Что мы знаем наверняка, так это то, что если Месси по-прежнему хочет и достаточно амбициозен для того, чтобы играть, и если он хочет делать это в Саудовской Аравии, то, думаю, мы найдем ему клуб, в котором он сможет проявить свои способности.

Если он захочет приехать сюда, мы приложим все усилия для того, чтобы найти ему команду», – сказал технический директор лиги Саудовской Аравии.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Великий Алонсо
Ну Роналду лучший футболист в истории, а Месси даже в сб.Аргентины своего поколения не лучший. Ди Мария, Агуэро, Дибала, Игуаин - все эти футболисты лучше чем наш Лео.
Первый раз заглянул в профиль Великого Алонсо и узнал, что он идентифицирует себя как женщина. А это шизотипическое расстройство и поэтому мы читаем от нее такие комментарии. Я не знал этой причины🤷🏻
+6
-3
+3
Неужели мы так и не увидим матч, в котором бы сыграли Лео и Рон в одной команде? Было бы очень круто посмотреть на это, пусть даже и в выставочном матче.
+1
0
+1
Ответ Remedy
Неужели мы так и не увидим матч, в котором бы сыграли Лео и Рон в одной команде? Было бы очень круто посмотреть на это, пусть даже и в выставочном матче.
зачем? они пасовать друг другу не будут
+1
0
+1
как бы хейтеры не скулили, но рон и месси это две глыбы последних десятилетий, которые от других отделяла целая пропасть. сегодня такого нет
+1
-1
0
Пока Роналду играет в СА, месси туда не ногой. Не захочет снова быть в тени🐐
+1
-1
0
Вот человек понимает что говорит. Словосочетание «лучшее развлечение» самое правильное чтобы описать футбол! Не забывайте что это просто игра!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий