«Интер» купит вингера «Брюгге» Бьюкенена за 10 млн евро и бонусы. Игрок подпишет контракт на 5 лет (Саша Тавольери)

Таджон Бьюкенен присоединится к «Интеру».

Ранее стало известно, что миланский клуб хочет подписать вингера « » как замену Хуану Куадрадо, выбывшему на три месяца после операции на ахиллесовом сухожилии.

По информации журналиста Саши Тавольери, клубы близки к оформлению сделки – «нерадзурри» заплатят около 10 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные платежи.

Ожидается, что футболист подпишет контракт на 5 лет.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 24-летнего канадца можно найти здесь.

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