«Интер» купит вингера «Брюгге» Бьюкенена за 10 млн евро и бонусы. Игрок подпишет контракт на 5 лет (Саша Тавольери)
Таджон Бьюкенен присоединится к «Интеру».
Ранее стало известно, что миланский клуб хочет подписать вингера «Брюгге» как замену Хуану Куадрадо, выбывшему на три месяца после операции на ахиллесовом сухожилии.
По информации журналиста Саши Тавольери, клубы близки к оформлению сделки – «нерадзурри» заплатят около 10 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные платежи.
Ожидается, что футболист подпишет контракт на 5 лет.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 24-летнего канадца можно найти здесь.
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Клубам Серии А стоит у них пооучиться.
Ну а Маррота просто гений
игрок крайне разносторонний, с техникой полный порядок, дриблинг неплохой, скорость хорошая, пасовать умеет, ну, в принципе, этого более чем достаточно.
Хакими на минималке, если быть кратко