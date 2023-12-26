«Интер» купит вингера «Брюгге» Бьюкенена за 10 млн евро и бонусы. Игрок подпишет контракт на 5 лет (Саша Тавольери)

Теги Интер серия А Италия Брюгге возможные трансферы Таджон Бьюкенен Футбол

Таджон Бьюкенен присоединится к «Интеру».

Ранее стало известно, что миланский клуб хочет подписать вингера «Брюгге» как замену Хуану Куадрадо, выбывшему на три месяца после операции на ахиллесовом сухожилии.

По информации журналиста Саши Тавольери, клубы близки к оформлению сделки – «нерадзурри» заплатят около 10 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные платежи. 

Ожидается, что футболист подпишет контракт на 5 лет. 

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробную статистику 24-летнего канадца можно найти здесь

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Football poet
Трансферая политика самая образцовая в Италии! Клубам Серии А стоит у них пооучиться. Ну а Маррота просто гений
Вот Интеру бы деньги Челси) В клубе нашли бы им применение 💯
+4
0
+4
Трансферая политика самая образцовая в Италии!
Клубам Серии А стоит у них пооучиться.
Ну а Маррота просто гений
+6
-3
+3
Ответ Amalfitano
Пока не очень понятно какого уровня игрок. Может это очередной Салемакерс. Бисека вот тоже подавали как таланта, а он пока твёрдый лавочник.
лол, что? Биссек последние 3 игры в сериале провёл от звонка до звонка, скорость, чтение игры, игра головой, техника - всё это на месте, в последнем матче даже победный забил и теперь Индзаги будет ломать голову с тем, как уместить Биссека и Павара одновременно, и я даже про Де Врея ещё не говорю, который на момент травмы был основным, а сейчас сядет на банку, потому что Биссек очень круто себя показал и теперь он будет всё чаще играть
+3
0
+3
Деньга разумная. Надеюсь он тоже проникся моментом ))
+1
0
+1
Вели его давно, надеюсь быстро адаптируется. Главное второго Лазаро не получить
0
0
0
Удачи парняге. Надеюсь заиграет. Не зря же им Ман Сити интересовался.
+1
-1
0
короче, посмотрел я видос в ютубчике и какие впечатления он вызвал :
игрок крайне разносторонний, с техникой полный порядок, дриблинг неплохой, скорость хорошая, пасовать умеет, ну, в принципе, этого более чем достаточно.
Хакими на минималке, если быть кратко
+1
-1
0
Ответ Amalfitano
Пока не очень понятно какого уровня игрок. Может это очередной Салемакерс. Бисека вот тоже подавали как таланта, а он пока твёрдый лавочник.
Биссека никто и не рассматривал как основного здесь и сейчас, будут подводить постепенно, по времени которое уже получил смотрится очень хорошо
0
0
0
Ответ Amalfitano
Отпускайте Индзаги в МЮ и берите Моту.
Нам самим Индзаги нужен, да и жалко мужику карьеру портить то...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий