«Интер» хочет подписать защитника «Лилля» Джало летом бесплатно

« » намерен подписать центрального защитника « » по окончании сезона как свободного агента.

Миланский клуб контактирует с окружением 23-летнего португальца насчет перехода.

«Интер» уже несколько лет следит за Джало и высоко ценит его качества, при этом игроком также интересуются другие клубы.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена.

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