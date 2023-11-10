«Интер» хочет подписать защитника «Лилля» Джало летом бесплатно

Теги Лилль Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тиагу Джало Футбол

«Интер» намерен подписать центрального защитника «Лилля» Тиагу Джало по окончании сезона как свободного агента.

Миланский клуб контактирует с окружением 23-летнего португальца насчет перехода.

«Интер» уже несколько лет следит за Джало и высоко ценит его качества, при этом игроком также интересуются другие клубы.

В настоящее время защитник восстанавливается от полученной в марте травмы передней крестообразной связки колена.

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