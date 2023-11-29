«Интер» ведет переговоры с Нандесом. Хавбек «Кальяри» и Уругвая может стать свободным агентом
«Интер» ведет переговоры с Наитаном Нандесом.
Представитель полузащитника «Кальяри» и сборной Уругвая Пабло Бентанкур заявил, что миланский клуб собирается подписать хавбека в 2024 году.
Нандес может стать свободным агентом по окончании сезона. Контракт, связывающий футболиста с «Кальяри», рассчитан до лета.
«Мы ведем переговоры с «Интером», они заинтересованы.
Наитан сейчас спокоен, и мыслями он в «Кальяри». Больше всего его интересует даже не «Интер» или «Кальяри», а национальная сборная.
Было несколько звонков [с предложениями]. Сейчас важнее всего, чтобы он восстановился.
В последней игре за сборную [против Бразилии] он не был здоров физически, но сыграл как обычно, потому что он силен духом. Он вернулся в «Кальяри», сыграл и получил новое мышечное повреждение. Ничего серьезного», – сказал Бентанкур в эфире программы Minuto 1 на Carve deportiva.
Статистику 27-летнего уругвайца можно посмотреть здесь.
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В этом году и брать особо бесплатно некого. кроме Мбаппеси, и то, он это другое.
А Нандес вообще хз зачем нужен.