«Интер» хочет подписать вингера Канады и «Брюгге» Бьюкенена зимой на замену травмированному Куадрадо

Теги Интер серия А Италия Брюгге травмы возможные трансферы Хуан Куадрадо Таджон Бьюкенен Футбол

«Интер» намерен приобрести вингера «Брюгге» Таджона Бьюкенена.

Миланцы ведут переговоры с бельгийским клубом о переходе 24-летнего игрока сборной Канады во время зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Интер» рассматривает Бьюкенена как замену Хуану Куадрадо, выбывшему на три месяца после операции на ахиллесовом сухожилии.

В 12 матчах текущего чемпионата Бельгии на счету Бьюкенена 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария
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Канада великая футбольная держава!
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Статистика даже для чемпионата Бельгии не впечатляет
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Вингеры главные в схеме Интера, обязательно нужен человек на банку
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