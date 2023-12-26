«Интер» хочет подписать вингера Канады и «Брюгге» Бьюкенена зимой на замену травмированному Куадрадо
«Интер» намерен приобрести вингера «Брюгге» Таджона Бьюкенена.
Миланцы ведут переговоры с бельгийским клубом о переходе 24-летнего игрока сборной Канады во время зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Интер» рассматривает Бьюкенена как замену Хуану Куадрадо, выбывшему на три месяца после операции на ахиллесовом сухожилии.
В 12 матчах текущего чемпионата Бельгии на счету Бьюкенена 2 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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