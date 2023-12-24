«Барса» предложила около 4 млн евро за 17-летнего хавбека «Юргордена» Бергвалля. Он интересен «Интеру»

«Барселона» заинтересована в подписании хавбека «Юргордена» Лукаса Бергвалля.

По информации Relevo, каталонский клуб сделал первое предложение по 17-летнему полузащитнику на сумму около 4 млн евро, предполагающее бонусные выплаты и процент от последующей продажи.

Сообщается, что интерес к Бергваллю также проявляет « ». Будущее шведского полузащитника будет определено в ближайшие недели.

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