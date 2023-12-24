«Барса» предложила около 4 млн евро за 17-летнего хавбека «Юргордена» Бергвалля. Он интересен «Интеру»

Теги Интер Барселона Юргорден высшая лига Швеция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании хавбека «Юргордена» Лукаса Бергвалля.

По информации Relevo, каталонский клуб сделал первое предложение по 17-летнему полузащитнику на сумму около 4 млн евро, предполагающее бонусные выплаты и процент от последующей продажи.

Сообщается, что интерес к Бергваллю также проявляет «Интер». Будущее шведского полузащитника будет определено в ближайшие недели.

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7 комментариев
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Ничего себе борьба)
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Барса предлагает деньги? нифига себе
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4 млн,шутники😂 Ещё бы подписку на спотифай и кусок газона предложили
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новый Эдегор?
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4 мил и 1кг травы с спотифай
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Не порти карьеру парень! Иди к Симоне в Интер!
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Ответ Man Me
Барса предлагает деньги? нифига себе
Которые заплатит частями
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