Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад».

Главный тренер саудовского клуба контактировал с 35-летним игроком сборной Чили, предложив ему перебраться в « » зимой.

Контракт Санчеса с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года. Статистика нападающего – здесь.

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