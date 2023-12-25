«Аль-Иттихад» Бензема хочет подписать Санчеса зимой. Летом форвард может уйти из «Интера» бесплатно
Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад».
Главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо контактировал с 35-летним игроком сборной Чили, предложив ему перебраться в «Аль-Иттихад» зимой.
Контракт Санчеса с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года. Статистика нападающего – здесь.
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