«Аль-Иттихад» Бензема хочет подписать Санчеса зимой. Летом форвард может уйти из «Интера» бесплатно

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

Форвард «Интера» Алексис Санчес может перейти в «Аль-Иттихад».

Главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо контактировал с 35-летним игроком сборной Чили, предложив ему перебраться в «Аль-Иттихад» зимой.

Контракт Санчеса с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2024 года. Статистика нападающего – здесь.

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13 комментариев
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Интер и без него Скудетто выиграет ☝️
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Ответ Сити 07
Интер и без него Скудетто выиграет ☝️
Очень надеюсь на это. Не болею за Интер, но хочется пожелать Индзаги выиграть долгожданное скудетто, работу демонстрирует впечатляющую
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Ответ Сити 07
Сбитый старый лётчик, Интеру он точно уже не нужен ...
Нормально затыкает дырки и достался бесплатно, как и арнаутович.
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Ответ Игорь Климов
Санчес тоже решил завершить свою карьеру в СА с большой зарплатой?
будем откровенны- карьеру он завершил еще в МЮ)
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Хороший менеджмент у Интера, бесплатно взяли игроков и идут в лидерах
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Сбитый старый лётчик, Интеру он точно уже не нужен ...
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Возьмёт скудетто ещё раз и поедет зажигать с Бензема. Лучшие годы давно позади, но на саудитов хватит.
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Заголовок в стиле спортс.ру, звучит как будто «Аль Иттихад» уже личный клуб Бенземы и он хочет сам подписать его
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Ответ deadjoker
Нормально затыкает дырки и достался бесплатно, как и арнаутович.
Ну Арнаутович я видел как в прошлой игре моменты порол 🤦‍♂️
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Ответ Жаргал Шадапов
Очень надеюсь на это. Не болею за Интер, но хочется пожелать Индзаги выиграть долгожданное скудетто, работу демонстрирует впечатляющую
Согласен, я тоже не болею за Интер, но работа Индзаги впечатляет, команда набрала мощный ход и всего 7 мячей пропустила, тоже хочу что бы они выиграли Скудетто ...
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