Сафонов, Месси, Бруну, Эдегор, Джеймс – в сборной самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt

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Матвей Сафонов попал в сборную самых дорогих капитанов.

Интернет-порта Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих капитанов команд. Место в воротах получил Матвей Сафонов – трансферную стоимость голкипера «Краснодара» оценили в 18 миллионов евро. 

Символическая сборная от Transfermarkt выглядит так:

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 млн евро)

Защитники: Хосе ГайяВаленсия», 30 млн евро), Макс Килмен («Вулверхэмптон», 35 млн евро), Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро), Рис Джеймс («Челси», 50 млн евро)

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», 30 млн евро), Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70 млн евро)

Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 50 млн евро), Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн евро).

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12 комментариев
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Дай Бог Матвею оказаться и заиграть в топ лиге!
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Он самый дорогой вратарь-капитан получается?!
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Вспомни, капитан,
Жаркий летний наш роман.
Страсти ураган
Бился под тельняшкой.
Вспомни, капитан,
Как удрал ты в океан.
Уплыла в туман
Белая фуражка.
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Ответ hitdinamit
Он самый дорогой вратарь-капитан получается?!
нет , МАТШ есть который точно дороже
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Ответ ОттоДракула
Кто в здравом уме за Фернандеша даст 70 и 90 за Эдегора?
за Антони и мудрика заплатили столько,а за двух лучших Цапов АПЛ после де Брюйне не заплатят?
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