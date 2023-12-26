Сафонов, Месси, Бруну, Эдегор, Джеймс – в сборной самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt
Матвей Сафонов попал в сборную самых дорогих капитанов.
Интернет-порта Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих капитанов команд. Место в воротах получил Матвей Сафонов – трансферную стоимость голкипера «Краснодара» оценили в 18 миллионов евро.
Символическая сборная от Transfermarkt выглядит так:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», 18 млн евро)
Защитники: Хосе Гайя («Валенсия», 30 млн евро), Макс Килмен («Вулверхэмптон», 35 млн евро), Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро), Рис Джеймс («Челси», 50 млн евро)
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», 30 млн евро), Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70 млн евро)
Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 50 млн евро), Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн евро).
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Страсти ураган
Бился под тельняшкой.
Вспомни, капитан,
Как удрал ты в океан.
Уплыла в туман
Белая фуражка.
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