Сафонов, Месси, Бруну, Эдегор, Джеймс – в сборной самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt

Матвей Сафонов попал в сборную самых дорогих капитанов.

Интернет-порта Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих капитанов команд. Место в воротах получил Матвей Сафонов – трансферную стоимость голкипера « » оценили в 18 миллионов евро.

Символическая сборная от Transfermarkt выглядит так:

Вратарь: («Краснодар», 18 млн евро)

Защитники: (« », 30 млн евро), («Вулверхэмптон», 35 млн евро), Маркиньос («ПСЖ», 60 млн евро), Рис Джеймс («Челси», 50 млн евро)

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», 30 млн евро), Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 70 млн евро)

Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм», 50 млн евро), Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн евро), Лионель Месси («Интер Майами», 35 млн евро).

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