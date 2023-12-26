Захарян, Пиняев, Мелехин, Лангович, Михайлов, Салтыков попали в список «будущих чемпионов» от CIES
6 российских футболистов вошли в список самых перспективных молодых игроков.
Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список под названием «Будущие чемпионы: 270 имен, за которыми нужно внимательно следить».
В него вошли игроки 2003 года рождения или младше, которые накопили наибольший игровой опыт за последний год на девяти позициях: вратари, центральные защитники, левые защитники, правые защитники, опорные полузащитники, атакующие полузащитники, левые вингеры, правые вингеры и центральные нападающие.
В список вошли российские футболисты Виктор Мелехин и Андрей Лангович («Ростов»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Ярослав Михайлов («Зенит» / «Оренбург») и Сергей Пиняев («Локомотив»).
Также в списке представлены два легионера из клубов Мир РПЛ – Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») и албанец Марио Митай («Локомотив»).
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