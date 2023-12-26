Захарян, Пиняев, Мелехин, Лангович, Михайлов, Салтыков попали в список «будущих чемпионов» от CIES

6 российских футболистов вошли в список самых перспективных молодых игроков.

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала список под названием «Будущие чемпионы: 270 имен, за которыми нужно внимательно следить».

В него вошли игроки 2003 года рождения или младше, которые накопили наибольший игровой опыт за последний год на девяти позициях: вратари, центральные защитники, левые защитники, правые защитники, опорные полузащитники, атакующие полузащитники, левые вингеры, правые вингеры и центральные нападающие.

В список вошли российские футболисты и (« »), Никита Салтыков (« »), Арсен Захарян (« »), Ярослав Михайлов («Зенит» / «Оренбург») и Сергей Пиняев («Локомотив»).

Также в списке представлены два легионера из клубов Мир РПЛ – Эмирджан Гюрлюк («Оренбург») и албанец Марио Митай («Локомотив»).

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