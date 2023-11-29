Тюкавин, Карпукас, Денисов, Салтыков, Кривцов, Волков, Гладышев и Щетинин – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Урал Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Кирилл Щетинин Сергей Волков 2002 Кирилл Кравцов Даниил Денисов Владислав Шитов Константин Тюкавин Виктор Александров Андрей Лангович Никита Кривцов Ярослав Михайлов Виктор Мелехин Ярослав Гладышев Артем Карпукас Никита Салтыков Илья Ишков Игорь Дмитриев Футбол

Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».

Премия вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.

Претенденты отбирались по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года) и количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) в РПЛ в 2023 году.

В список претендентов по итогам 2023 года вошли 16 игроков: Даниил ДенисовСпартак»), Виктор Александров («Пари НН»), Артем Карпукас («Локомотив»), Сергей Волков, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).

Победитель определится по итогам анкетного голосования специалистов из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России (юношеских, молодежной, национальной), представителей руководящего аппарата и тренерского штаба команд РПЛ, ветеранов футбола, журналисты ведущих СМИ.

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14 комментариев
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Дима
Карпукас. Самый стабильный игрок. Не только из этой пятерки, а вообще один из самых стабильных игроков всего чемпионата.
+19
0
+19
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Step_up
Наверное, Карпукас. Тюкавину чутка прибавить стабильности. На третье место поставил бы Кривцова.
+13
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+13
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Coongur
Ответ Caniball
Карпукас уже второй сезон в основе играет. Это не для него номинация. Тут именно для тех, у кого этот сезон первый в основе.
С чего вы взяли про первый сезон? Нет такого критерия здесь.
+11
-1
+10
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Михаил
Премия "Золотой актив" пора называть
+3
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Novak
Если за календарный год, то Карпукас - важную роль сыграл в весенней части прошлого сезона, и сейчас остаётся одним из лучших в РПЛ на своей позиции. Уровень держит стабильно, проще говоря.
+2
0
+2
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2882
Ответ БолельщикСоСтажем
Кривцов или Салтыков, Карпукас в прошлом году уже играл, как и Тюкавин
А где запрет играть в прошлом году в критериях?
+2
-1
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Dmitry Orlov
Карпукас или Салтыков.
Ещё довольно молоды, но стали твёрдыми игроками основы своих клубов и выглядят не по годам уверенно.

Тюкавин всё-таки явно не "первая" пятёрка, он уже четвёртый сезон в основе Динамо, уже довольно опытный в сравнении с большинством номинированных.
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Сергей Зотов
На первом месте Карпукас - игрок, без которого Локо не уже не может. Ещё бы Волкова отметил и Тюкавина, но они меньше влияют на результат
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2882
Ответ Caniball
Карпукас уже второй сезон в основе играет. Это не для него номинация. Тут именно для тех, у кого этот сезон первый в основе.
Сам придумал критерии?
0
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БолельщикСоСтажем
Ответ 2882
А где запрет играть в прошлом году в критериях?
Нет критерия, за новые имена
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