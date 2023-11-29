Тюкавин, Карпукас, Денисов, Салтыков, Кривцов, Волков, Гладышев и Щетинин – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».

Премия вручается лучшему молодому игроку в Мир РПЛ.

Претенденты отбирались по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года) и количество сыгранных за команду матчей (не менее трети) в РПЛ в 2023 году.

В список претендентов по итогам 2023 года вошли 16 игроков: (« »), («Пари НН»), Артем Карпукас («Локомотив»), , (оба – «Краснодар»), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все – «Ростов»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/«Оренбург»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба – «Крылья Советов»).

Победитель определится по итогам анкетного голосования специалистов из числа руководителей футбольных ведомств, представителей тренерского штаба сборных команд России (юношеских, молодежной, национальной), представителей руководящего аппарата и тренерского штаба команд РПЛ, ветеранов футбола, журналисты ведущих СМИ.

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