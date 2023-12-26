Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим игроком 2023 года в Узбекистане
Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком года в Узбекистане.
Футбольная ассоциация Узбекистана признала 20-летнего полузащитника, перешедшего в ЦСКА из «Пахтакора» этим летом, лучшим узбекским игроком в 2023 году.
В текущем сезоне Файзуллаев провел 13 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 4 ассистами.
Также в уходящем году он принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Узбекистана U20.
Подробная статистика Аббосбека доступна здесь.
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Надеюсь, только будет продолжать так же ярко играть в том же духе )