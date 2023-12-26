Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим игроком 2023 года в Узбекистане

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Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком года в Узбекистане.

Футбольная ассоциация Узбекистана признала 20-летнего полузащитника, перешедшего в ЦСКА из «Пахтакора» этим летом, лучшим узбекским игроком в 2023 году.

В текущем сезоне Файзуллаев провел 13 матчей за ЦСКА в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

Также в уходящем году он принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Узбекистана U20.

Подробная статистика Аббосбека доступна здесь.

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9 комментариев
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да что там в Узбекистане... В ЦСКА
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Вот это ЦСКА повезло с Аббосом !
Надеюсь, только будет продолжать так же ярко играть в том же духе )
+8
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Кто бы сомневался!
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заслужил, из конкурентов был только Элдор но он прямо скажем плохо провел сезон
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Аббос вполне заслужил свою награду. Пожалуй, он самый лучший и в ЦСКА в этом сезоне. Сразу заиграл на высоком уровне. Он молодец.
+3
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+2
Хороший футболист и интервью даёт интересные. И в цум сразу не побежал,как один наш персонаж,сказочный....
+2
0
+2
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