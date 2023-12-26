Хавбек ЦСКА Файзуллаев признан лучшим игроком 2023 года в Узбекистане

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком года в Узбекистане.

Футбольная ассоциация Узбекистана признала 20-летнего полузащитника, перешедшего в ЦСКА из « » этим летом, лучшим узбекским игроком в 2023 году.

В текущем сезоне провел 13 матчей за в Мир , отметившись 2 голами и 4 ассистами.

Также в уходящем году он принял участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной Узбекистана U20.

Подробная статистика Аббосбека доступна здесь.

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