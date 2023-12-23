Агент Файзуллаева: «Покажет свой уровень на Кубке Азии – предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов»

Агент Аббосбека Файзуллаева оценил вероятность ухода хавбека из ЦСКА.

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по . Мы с ним это обсуждали, и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда.

Сегодня Файзуллаев в составе сборной готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать так же за , то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», — сказал , представитель компании ProSports management.

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