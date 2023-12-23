Агент Файзуллаева: «Покажет свой уровень на Кубке Азии – предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Узбекистана по футболу Кубок Азии Кахор Муминов Спорт-Экспресс Аббосбек Файзуллаев Футбол

Агент Аббосбека Файзуллаева оценил вероятность ухода хавбека из ЦСКА.

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали, и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда. 

Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать так же за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», — сказал Кахор Муминов, представитель компании ProSports management.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Spartakus1984
Та какие предложения, если у него в ЦСКА сейчас все получается, то как минимум еще один сезон нужно тут отыгратьа по том уже уходить куда то.
буквально в первом абзаце
"Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву."
+2
0
+2
Игрок сильный, но в ЦСКА ещё не достиг потолка и явно пол-год стоит поиграть у армейцев
+1
0
+1
если будут хорошие предложения, то чего ждать. видно парень не только многое умеет на футбольном поле, но и легко адаптируется. пришел ноунеймом в большой клуб и сразу стал разрывать. в Европе также легко сможет заиграть, если клуб правильный выберет.
0
0
0
По-хорошему надо хотя бы 2 полных сезона в одном клубе отыграть, прежде чем уходить в более сильный.
0
0
0
ЦСКА не будет продавать пока не увидит где его потолок. Тут легко могут нарисоваться 15-20 лямов и Бабаич своего не упустит.
0
0
0
Ответ Three Days Grace
буквально в первом абзаце "Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву."
Летом рассмотреть могут а я пишу, что бы он еще один сезон, после этого, желательно отыграл.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Летом рассмотреть могут а я пишу, что бы он еще один сезон, после этого, желательно отыграл.
вряд ли удержать смогут его, если как Кубке Азии сверкнет
0
0
0
Ответ Three Days Grace
вряд ли удержать смогут его, если как Кубке Азии сверкнет
Ну если сверкнёт и к примеру его Реал захочет уже зимой выкупить, то агент заберет свои слова назад?))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий