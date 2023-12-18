Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. У хавбека гол и 3 ассиста в 7 матчах, он обошел Чалова и Рошу
Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.
Полузащитник сборной Узбекистана занял первое место в голосовании на приз лучшему игроку месяца. На 2-е место болельщики ЦСКА поставили Федора Чалова, на 3-е – Виллиана Рошу.
В ноябре и декабре Файзуллаев принял участие в 7 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, отметившись голом и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
Файзуллаев, Беллингем, Мусиала, Хейлунд, Гави и Ямаль номинированы на приз лучшему молодому игроку года по версии IFFHS
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