Файзуллаев – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. У хавбека гол и 3 ассиста в 7 матчах, он обошел Чалова и Рошу

Теги ЦСКА премьер-лига Россия рейтинги Федор Чалов Виллиан да Силва Роша Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.

Полузащитник сборной Узбекистана занял первое место в голосовании на приз лучшему игроку месяца. На 2-е место болельщики ЦСКА поставили Федора Чалова, на 3-е – Виллиана Рошу.

В ноябре и декабре Файзуллаев принял участие в 7 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, отметившись голом и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.

Файзуллаев, Беллингем, Мусиала, Хейлунд, Гави и Ямаль номинированы на приз лучшему молодому игроку года по версии IFFHS

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4 комментария
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Вполне заслуженно, всë у него на месте, и скорость, и обводка, и удар.
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Хватит носится с Файзулаевым... Играла команда...Файзулаев не Акинфеев... Сыграл несколько матчей хорошо... Да это так, но как сыграет во второй половине чемпионата неизвестно... Поэтому надо посмотреть... Не надо делать из него героя... Рано петь дифирамбы...
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Если и Рошу обошёл, то тоже пора продавать.
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Ответ Юрий Король
Если и Рошу обошёл, то тоже пора продавать.
Пока не состарился 🤣
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