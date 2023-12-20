Безуглов о Файзуллаеве: «Скорость в полном порядке, очень выносливый. По тестам на маневренность претендует на топ-10 в РПЛ»

Эдуард Безуглов рассказал Sports.ru об особых качествах Аббоса Файзуллаева.

– ЦСКА проводит тестирование всех новичков перед подписанием контракта. Что это за тесты?

– Полевое тестирование – комплекс, начиная от спринта до тестов на реактивную и нереактивную маневренность. В сочетании с ними всегда идут тесты на мышечную силу и баланс.

Если выявляются какие-то значимые отклонения, мы сопоставляем данные с результатами аппаратных методов исследований (МРТ, МСКТ) и клиническими симптомами.

– Файзуллаев внезапно почти сразу стал игроком старта – и разрывает . Что было с его тестами?

– – первый игрок в истории ЦСКА, которого мы тестировали на «ВЭБ Арене». До этого тесты проводились на стадионе «Октябрь».

У Файзуллаева были очень серьезные показатели в тестах на реактивную и нереактивную маневренность – по ним он точно претендует на топ-10 в РПЛ. В полном порядке у него и скорость: по ней точно может конкурировать с лучшими российскими молодыми футболистами, имеет потенциал для ее улучшения.

К тому же Файзуллаев очень выносливый. В ЦСКА такое же редкое сочетание скорости и выносливости из выпускников последних двух-трех лет были, например, у Кирилла Глебова и Егора Ушакова, – сказал в интервью .

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