«Шанхай Шэньхуа» расстанется с главным тренером 1 января. Сообщалось, что команду может возглавить Слуцкий

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

«Шанхай Шэньхуа» расстанется главного тренера.

Китайский клуб сегодня сообщил, что контракт с главным тренером рассчитан до 1 января и продлеваться не будет.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» может возглавить китайский «Шанхай Шеньхуа».

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4 комментария
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Вообще удобно - Лёня еще и новогодний корпорат отработать может, а потом уже тренером в Китай
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ну вот, Леня новый год нормально не встретит
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+4
Что творит Леонид Лассо
Китайцы походу не тот сериал на торрентах скачали
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