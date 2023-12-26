«Шанхай Шэньхуа» расстанется с главным тренером 1 января. Сообщалось, что команду может возглавить Слуцкий

«Шанхай Шэньхуа» расстанется главного тренера.

Китайский клуб сегодня сообщил, что контракт с главным тренером рассчитан до 1 января и продлеваться не будет.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» может возглавить китайский « ».

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