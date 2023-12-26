Ловчев о Слуцком в «Шанхае»: «Называю это «зацепиться за профессию». Но никто не будет давать большого кредита доверия. Не будет результата — найдут следующего тренера»

Евгений Ловчев оценил перспективы Леонида Слуцкого на посту тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Я это называю так — «зацепиться за профессию». Потому что последний год Леонид Викторович занимался проектами в ютубе. Отзывы на юмористический проект были крайне жесткими.

Около года назад я встретил Леонида Викторовича в кафе в телецентре Останкино, спросил — собирается ли он работать. Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали.

Китай — необычный рынок, футбол. Если у нас тренеры работают в среднем меньше двух сезонов, то там, предположу, все еще жестче. Вообще тренерский рынок стал очень скоротечный — нет ни у кого не то что двух лет, а года. Взяли состав, пригласили тренера — погнали на один сезон. Если чуть что не устроило, тут же меняют, зовут следующего.

Поэтому Слуцкому будет очень трудно. Тут сложно даже оценить эту командировку — получится или нет, потому что все абсолютно непредсказуемо. Точно совершенно одно — никто не будет давать большого кредита доверия и ждать, чтобы тренер реализовал свои творческие задумки. Не будет результата — найдут следующего, и тут можно только пожелать нашему специалисту поработать подольше», – написал экс-игрок сборной СССР.

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