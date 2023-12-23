«Слуцкий ничего не смыслит в тренерском деле, он это понимает, но признаться боится». Пономарев про Леонида

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Экс-игрок ЦСКА считает, что Леонид Слуцкий не разбирается в работе тренера.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» может возглавить китайский «Шанхай Шеньхуа».

– У Слуцкого не получилось в «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине». Он умеет работать только с готовыми командами, как это было в ЦСКА.

Думаю, что Слуцкий понимает, что ничего не смыслит в тренерском деле, но признаться в этом боится, ведь тогда его точно перестанут приглашать куда-либо на тренерскую работу.

– Поедет ли он тренировать в Китай?

– Если будут платить хорошие деньги, то поедет.

– Где он может стать успешным?

– Разве что на Луне, потому что там у него не будет конкурентов, – сказал Владимир Пономарев.

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9 комментариев
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А, к примеру, ФК Москва тоже была готовым клубом?
+7
-2
+5
"Владимир Пономарёв выжил из ума, но признаться в этом боится", - ответил Леонид Слуцкий.
+6
-3
+3
Ответ Насонов Дмитрий
А, к примеру, ФК Москва тоже была готовым клубом?
или крылья
+3
-2
+1
Ответ Рашпель793
По-разному можно относиться к Слуцкому, особенно нынешнему, но заявлять, что он ничего не понимает в тренерстве - абсурд.
Хорошо. Мало, что смыслит - так лучше?
+1
0
+1
Не может "ничего не понимающий" тренер выиграть столько всего даже с лучшим составом. А Слуцкий выиграл всё в России.

Игроки должны как минимум уважать тренера и понимать, что он на своем месте заслуженно, чтобы выдавать свои 100%. Иначе будут его сливать.

Леонид хороший психолог и мотиватор, спокойно налаживает контакт с составом — это уже половина успеха
+4
-4
0
По-разному можно относиться к Слуцкому, особенно нынешнему, но заявлять, что он ничего не понимает в тренерстве - абсурд.
+2
-2
0
А Пономарёв кого тренировал?
0
0
0
Ответ Насонов Дмитрий
А, к примеру, ФК Москва тоже была готовым клубом?
Костяк той собирал ещё Петраков.
0
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