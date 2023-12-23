«Слуцкий ничего не смыслит в тренерском деле, он это понимает, но признаться боится». Пономарев про Леонида

Экс-игрок ЦСКА считает, что Леонид Слуцкий не разбирается в работе тренера.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» может возглавить китайский « ».

– У Слуцкого не получилось в «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине». Он умеет работать только с готовыми командами, как это было в .

Думаю, что Слуцкий понимает, что ничего не смыслит в тренерском деле, но признаться в этом боится, ведь тогда его точно перестанут приглашать куда-либо на тренерскую работу.

– Поедет ли он тренировать в Китай?

– Если будут платить хорошие деньги, то поедет.

– Где он может стать успешным?

– Разве что на Луне, потому что там у него не будет конкурентов, – сказал .

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