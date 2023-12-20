Канчельскис о Слуцком: «Он команду КВН возглавил? Раз после Comedy Club принял клуб, значит, агенты рассказали сказки про него, и им поверили»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа агенты ахахаха Футбол

Андрей Канчельскис высмеял желание Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шеньхуа».

Ранее сообщалось, что  бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Помогать ему будут Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

– Не поверите, но Леонид Слуцкий возглавил команду.

– Какую команду он возглавил? Команду КВН?

– «Шанхай Шеньхуа»

– Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него.

Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого, и им поверили.

Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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17 комментариев
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Мостовой и Канчельскис вместе не бухают случайно? Откуда столько желчи и зависти?
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Андрюш, так иди в ножки с Мостовым кланяйся этим агентам. Глядишь, даже таких бездарей-болтунов куда-нибудь, да возьмут.
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Александр Мостовой, снимайте маску, мы все равно вас узнаем!
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Зависть в чистом виде, что он,что Мостовой еще больших бредней наговорили, но завидуют Слуцкому, потому что ему предложили работу, а с них только смеются в комментах)
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Всё правильно говорит, только заграница бывает разная. Одно дело тренировать клубы из топ-5 и совсем другое из всяких экзотических чемпионатов где даже единичные звёзды давно поразбежались.
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Ну, вот его даже из КВН зовут, а ты только критиковать горазд. А если тебя вдруг случайно куда-то взяли, то быстро выгоняют, поняв, что за человек.
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Очень интересно
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а про канчу даже сказки рассказывать не кому )))))))
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Канчельскис конечно футболист авторитетный,но зачем такое при всех говорить.

Андрей супер футболист,очень крутой.
Слуцкий такой же тренер.

Тренер не игрок,он может и после простоя показать себя.

Хорошо что Леонид поедет работать.
Может и вкус к футболу вернется
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Ответ Великий Алонсо
Мостовой и Канчельскис вместе не бухают случайно? Откуда столько желчи и зависти?
Бухают точно, но не вместе, нет такого помещения, чтоб влезли и они и их эго
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Ответ Великий Алонсо
Мостовой и Канчельскис вместе не бухают случайно? Откуда столько желчи и зависти?
Канчела, сам бы рассказал как он Носик Новотроицк разворовал, я там играл и прекрасно помню как он и еще пару человек все деньги клуба почти высосали.. пусть лучше про это расскажет
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Ответ Pertinax Gandi
Ну, вот его даже из КВН зовут, а ты только критиковать горазд. А если тебя вдруг случайно куда-то взяли, то быстро выгоняют, поняв, что за человек.
Рубин долго понимал, какой же Слуцкий и его дружок Яровинский дилетанты... Даже после прямого вылета в ФНЛ, Рубин дал Лене еще один шанс(а ведь шли разговоры, мол ФНЛ это не чемпионат уровня Леонидушки), но даже в ФНЛ Леня торчал на 4-5 месте, имея самый лучший состав и самый большой бюджет в этом ФНЛ... Даже середняковый Рахимов со своими 10 местами в Амкарах, без проблем справился с выходом в РФПЛ обратно и даже кое-как держит Рубин в топ-10, хотя конечно по началу сезона я подумал, что Рахимов такой же как Слуцкий, но оказалось, что все же лучше.

Плюс китайцы не то, чтобы в футболе очень шарят... Могут ничего и не понять... Да и уровень чемпионата НАСТОЛЬКО СЛАБ, что там даже Слуцкий может быть будет успешен.
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