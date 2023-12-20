Канчельскис о Слуцком: «Он команду КВН возглавил? Раз после Comedy Club принял клуб, значит, агенты рассказали сказки про него, и им поверили»
Андрей Канчельскис высмеял желание Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шеньхуа».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Помогать ему будут Олег Яровинский и Василий Березуцкий.
– Не поверите, но Леонид Слуцкий возглавил команду.
– Какую команду он возглавил? Команду КВН?
– «Шанхай Шеньхуа»
– Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него.
Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого, и им поверили.
Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.
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Андрей супер футболист,очень крутой.
Слуцкий такой же тренер.
Тренер не игрок,он может и после простоя показать себя.
Хорошо что Леонид поедет работать.
Может и вкус к футболу вернется
Плюс китайцы не то, чтобы в футболе очень шарят... Могут ничего и не понять... Да и уровень чемпионата НАСТОЛЬКО СЛАБ, что там даже Слуцкий может быть будет успешен.