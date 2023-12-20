Канчельскис о Слуцком: «Он команду КВН возглавил? Раз после Comedy Club принял клуб, значит, агенты рассказали сказки про него, и им поверили»

Андрей Канчельскис высмеял желание Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шеньхуа».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Помогать ему будут Олег Яровинский и Василий Березуцкий.

– Не поверите, но возглавил команду.

– Какую команду он возглавил? Команду КВН?

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– Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него.

Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого, и им поверили.

Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

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