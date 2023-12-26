«Галицкий говорил, что и при 3:0 нужно бежать вперед. Это мешало «Краснодару». Аленичев о «быках»

Дмитрий Аленичев рассказал, что мешало раньше «Краснодару» успешнее выступать в РПЛ.

После 18 туров текущего чемпионата «быки» лидируют в таблице, опережая идущего вторым «Зенит» на два очка.

«Все мы прекрасно знаем, что « » четыре-пять лет назад играл в сверхатакующий футбол. Такой была философия Сергея Николаевича [Галицкого]. Он говорил: «Даже если мы будем выигрывать 2:0 или 3:0 — нужно все равно бежать вперед и забивать, забивать и забивать». Я об этом не понаслышке знаю. Это и мешало завоевывать самые высокие места.

Сейчас мнение Сергея Николаевича поменялось — и это хорошо. Мы видим, как «Краснодар» играет в прагматичный футбол. Если ведут 1:0 — не побегут сломя голову забивать второй мяч, сыграют от обороны. Думаю, сейчас все довольны: и Сергей Николаевич как владелец клуба, и футболисты, болельщики», — сказал экс-тренер «Спартака».