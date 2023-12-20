Аленичев об Абаскале и «Спартаке»: «Должен остаться как минимум до лета. В РПЛ играть-то всего ничего. Если преемник провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» не должен спешить с отставкой Гильермо Абаскаля.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.

«Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета.

Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее.

Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», — написал экс-главный тренер «Спартака» в колонке для «Спорт-Экспресса».

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4 комментария
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Аленичев как всегда адекватен, видно что брал Еврокубки, выигрывал титулы, а не в вечном испанском середняке сидел, а под конец вообще вылетел в сегунду:))
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Согласен с Аленичевым, как бы то ни было он прав.
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Ещё если преемник что-то выиграет, начнутся разговоры про багаж Абаскаля.
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Наконец-то экс-сенатор выдал нечто удобоваримое, заткнув рты всем лоббистам.
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