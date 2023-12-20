Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 очка.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате лидером — и прямо скажем, этого мало кто ожидал, включая меня. Но команда провела первую часть турнира просто блестяще. Конечно, случались обидные поражения — например, буквально недавно от «Урала» (1:3), но в целом «быки» очень стабильно, на высоком уровне прошли осенний отрезок сезона.

И сейчас я на 99 процентов уверен, что интрига в борьбе за золото будет сохраняться до последнего тура. Имею в виду противостояние с « »: вряд ли «Динамо», игра которого мне нравится, или мой любимый «Спартак» включатся в гонку за первое место.

В последнее время все громче звучат мнения, что «Краснодар» стал настолько успешен потому, что отошел от генеральной линии владельца клуба Сергея Галицкого на атакующий футбол. Безусловно, изменения в действиях южан есть.

Если вспомнить, какими «быки» были три-четыре года назад, то там тоже выступали хорошие ребята — Вандерсон, Перейра, Ари, Жоаозиньо, Вильена — и команда играла в открытой манере. А что мы видим теперь? Смотрим в таблицу: краснодарцы пропустили меньше всех — всего 14 мячей! Это свидетельствует о том, что коллектив несколько упростил стиль, появилась доля здорового прагматизма. Главный тренер привнес дисциплину в оборону — последствия видим в графе «пропущенные голы».

Когда-то « » мог забить два-три и все равно потерпеть поражение. Сейчас такого нет: если команда повела в один-два мяча, то старается сохранить победный счет. Вместо с тем очень сильное впечатление производит форвард Кордоба, которого на данный момент считаю лучшим футболистом лиги наряду со Сперцяном.

Но при этом, считаю, шансы «быков» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит тот самый Кордоба.

Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. А может быть, и два. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для сине-бело-голубых провалом. В Петербурге сделают все, чтобы этого не допустить», – написал экс-главный тренер «Спартака» в колонке для « ».

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