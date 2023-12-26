Генсек РФС о том, что треть стран за разбан России U17: «Воздействие оказывается на национальном уровне, что недопустимо, но УЕФА и ФИФА не в состоянии этому противостоять»

Генсек РФС рассказал, сколько стран выступают за допуск сборных России U17.

– Возможно ли в ближайшем будущем развитие истории с разбаном УЕФА российских cборных U17?

– В УЕФА планируют рассматривать этот вопрос при проведении ближайшей жеребьевки следующего отборочного турнира чемпионата Европы U17. Жеребьевка состоится в феврале. Пока нам заявляют, что этот вопрос будет рассматриваться там. Надеюсь, так и будет.

– Из всех национальных федераций, входящих в УЕФА, только венгерская публично заявила о согласии играть с российскими командами U17. По вашим ощущениям, сколько таких организаций разделяет такую точку зрения, но не говорит об этом открыто?

– Мы считаем, что треть точно разделяет. Еще треть, думаю, будет ориентироваться на позицию УЕФА в том числе.

– А исполком по-прежнему за то, чтобы допустить те команды U17, о допуске которых было объявлено осенью?

– Вы же знаете эту историю: когда исполком голосовал по вопросу допуска команд, три его члена воздержались, остальные проголосовали за. Дальше на них, по сути, было оказано давление.

– Вы про шведа Карла-Эрика Нильссона, который подвергся давлению у себя в стране и потерял пост главы местного аналога федерального Минспорта?

– История с Нильссоном просто получила большую огласку. Но на остальных тоже оказывалось определенное воздействие на национальном уровне. Это безусловно недопустимо, исходя из правил, что футбол находится вне политики и государственного вмешательства.

Тем не менее это вмешательство есть. К сожалению, сегодня ни УЕФА, ни этому явлению не в состоянии противостоять из-за большого количества стран, в которых такое вмешательство позволяется, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

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