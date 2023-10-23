Алаев о допуске команд U17: «В решение УЕФА не верил и не верю до сих пор, оно показалось странным. Поддержка ФИФА – приятный сюрприз»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Александр Алаев ТАСС Футбол

Александр Алаев высказался о решении УЕФА о допуске российских команд U17.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идет движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня – я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность.

Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно все происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса.

Для меня была тоже неожиданной поддержка ФИФА этого решения, приятный сюрприз. Но опять же мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», – сказал президент Мир РПЛ.

РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

Так в силе бан детских сборных или нет?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Все всё понимают. Пока чинуши сидят на зелёной бумажке ничего не изменится.
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Витольд Бубеный
Как сделать человека счастливым? Сначала запретить выступления, а потом допустить до выступлений)
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Wiley Fox
Поддержка ФИФА – приятный сюрприз»

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Инфантино: "Обращайтесь. Любой каприз за ваши деньги"
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