Генсек РФС: «Без ФИФА решения УЕФА по России U17 были бы бессмысленны – это результат нашей работы. Контактов меньше не стало, представительство в комитетах увеличилось»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Матч ТВ Футбол

В РФС отметили прогресс в сотрудничестве с ФИФА и УЕФА.

– В ситуации с бойкотами УЕФА мог бы занять более жесткую позицию в отношении тех стран, которые не хотят играть со сборной России U‑17?

– Вы же не знаете, какую позицию она заняла или займет. К слову, решения УЕФА по поводу сборной России U17 были бы бессмысленны без решений ФИФА. Это тоже важный шаг, который является результатом работы РФС. Причем работы непростой, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Также Митрофанов заявил, что РФС по-прежнему активно сотрудничает с УЕФА.

«Работа с УЕФА продолжается. При этом меньше контактировать мы не стали. Более того, представительство РФС в комитетах УЕФА увеличилось. Так что по‑прежнему являемся конструктивным партнером УЕФА.

Надеемся и верим в соответствующую конструктивную реакцию со стороны коллег. И прекрасно понимаем, что принимать определенные решения им не просто», – сказал генсек РФС.

РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Трент Резнор
Одни победы у РФС
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Алар
Было бы странно, что страна, которая платит членские взносы, не участвовала бы в комитетах УЕФА!?
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Назар Игорь
Представительство увеличилось, а толку, воз и ныне там.
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Сергей48
Спасибо за работу. Но когда сможем первый матч провести?
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kulakoffigor
Из логики вытекает, что пересмотр решения о допуске - тоже результат "работы"? Не позорились бы. Про веру в коллег уже уморительно. Потом будет очередное "партнеры обманули, это что вообще такое, мы где живем?"
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FC.Barcelona
Просто есть организация РФС, там люди на зп сидят, надо создавать видимость бурной деятельности. Но все прекрасно понимают, что не будет России в футболе, пока Путин ведет свою СВО.
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tolobas
Всем же понятно, как СВО закончится, так и допуски будут.
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elan_
Из-за этих попедных песен РФС я что-то не понял, а эти 12 сборных, которые отказались играть со сборной России, что - передумали, и уже завтра опять будут играть?
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Beriya
человек болен, такую чушь наговорил,
расформируйтесь уже самостоятельно, задолбали,,,,сколько бабла получаете за так называемые контакты??!!
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schwein
Ответ Алар
Было бы странно, что страна, которая платит членские взносы, не участвовала бы в комитетах УЕФА!?
То ли в ПАСЕ, толи в ОБСЕ пару лет назад решили, что взносы платить нужно, а вот участвовать в комитетах при этом совершенно не обязательно.
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Ярик01
Ответ Алар
Было бы странно, что страна, которая платит членские взносы, не участвовала бы в комитетах УЕФА!?
Членские взносы составляют аж 250 швейцарских франков в год.
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