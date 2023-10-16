Генсек РФС: «Без ФИФА решения УЕФА по России U17 были бы бессмысленны – это результат нашей работы. Контактов меньше не стало, представительство в комитетах увеличилось»

В РФС отметили прогресс в сотрудничестве с ФИФА и УЕФА.

– В ситуации с бойкотами УЕФА мог бы занять более жесткую позицию в отношении тех стран, которые не хотят играть со сборной России U‑17?

– Вы же не знаете, какую позицию она заняла или займет. К слову, решения УЕФА по поводу сборной России U17 были бы бессмысленны без решений . Это тоже важный шаг, который является результатом работы РФС. Причем работы непростой, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Также Митрофанов заявил, что РФС по-прежнему активно сотрудничает с УЕФА.

«Работа с УЕФА продолжается. При этом меньше контактировать мы не стали. Более того, представительство РФС в комитетах УЕФА увеличилось. Так что по‑прежнему являемся конструктивным партнером УЕФА.

Надеемся и верим в соответствующую конструктивную реакцию со стороны коллег. И прекрасно понимаем, что принимать определенные решения им не просто», – сказал генсек РФС.

РФС назвал вбросом новость об отмене допуска команд U17: «Это не так. Исполком УЕФА поручил проработать такую возможность – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки»

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