«Ман Сити» может выкупить Савио, играющего за «Жирону», у «Труа». Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы дать за вингера 30 млн евро

«Манчестер Сити» может выкупить талантливого бразильца у своего фарм-клуба.

19-летний бразильский вингер принадлежит «Труа» и играет за «Жирону» на правах аренды.

Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий « » и другими командами.

Как сообщает , «Ман Сити» думает о выкупе Савио.

Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде.

Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах . Его статистика – здесь.

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