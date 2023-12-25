«Ман Сити» может выкупить Савио, играющего за «Жирону», у «Труа». Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы дать за вингера 30 млн евро

Теги Труа Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жирона Савио Морейра Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» может выкупить талантливого бразильца у своего фарм-клуба.

19-летний бразильский вингер Савио Морейра принадлежит «Труа» и играет за «Жирону» на правах аренды.

Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и другими командами.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Ман Сити» думает о выкупе Савио.

Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде. 

Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Видел его в матче с Барсой. Был хорош
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+5
Ответ Не уверен!!
Я правильно понимаю, что у Мс проснулась совесть. Они купят игрока у Труа, и отдадут своего игрока уже в аренду в Жирону?!
Насчет совести не уверен !!
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Ещё сыроват для МС, купят, чтобы отдать в аренду.
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Отдайте в аренду в Палермо, надо им помочь выйти в серию А )
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Ответ леннорыч-абрамович
Игрок Труа, играющий за Жирону может перейти в Манчестер Сити за 30 млн. А куда может перейти игрок Зенита?
Ни чего не понятно, этоо шутка какая-то?
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