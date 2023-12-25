«Ман Сити» может выкупить Савио, играющего за «Жирону», у «Труа». Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы дать за вингера 30 млн евро
«Манчестер Сити» может выкупить талантливого бразильца у своего фарм-клуба.
19-летний бразильский вингер Савио Морейра принадлежит «Труа» и играет за «Жирону» на правах аренды.
Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити» и другими командами.
Как сообщает Фабрицио Романо, «Ман Сити» думает о выкупе Савио.
Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде.
Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.
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