«Барселона» контактирует с вингером «Жироны» Савио. 19-летний бразилец арендован у «Труа»

Теги Труа Барселона Деку лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жирона Савио Морейра Футбол

«Барселона» нацелена на приобретение Савио Морейры.

Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «блауграны» Деку уже связался с окружением вингера «Жироны» с целью узнать планы футболиста и впечатления от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.

19-летний бразилец принадлежит «Труа» и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате Испании он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.

Подробно со статистикой Савио Морейры можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Ответ QWertY
Летом перейдет в Сити из своего фарма
Все от него зависит
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Радует, что с приходом Деку вновь начали работать с бразильским рынком
+5
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Помню давным давно свой Савио был и у Реала
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на случай если Атлетико заломит цену на Фелиша
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лучше Фати однозначно
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Ответ Bazilic
Радует, что с приходом Деку вновь начали работать с бразильским рынком
не говори, с французами не очень фортануло как и с африканскими воспитанниками куда стремится и Бальде, надеюсь возьмётся за голову
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Ответ Flow market Victor Mercedes
не говори, с французами не очень фортануло как и с африканскими воспитанниками куда стремится и Бальде, надеюсь возьмётся за голову
Кстати, а что с вашим горе-воспитанником Мориба?
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