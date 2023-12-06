«Барселона» контактирует с вингером «Жироны» Савио. 19-летний бразилец арендован у «Труа»

«Барселона» нацелена на приобретение Савио Морейры.

Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «блауграны» Деку уже связался с окружением вингера «Жироны» с целью узнать планы футболиста и впечатления от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.

19-летний бразилец принадлежит « » и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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