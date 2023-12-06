«Барселона» контактирует с вингером «Жироны» Савио. 19-летний бразилец арендован у «Труа»
«Барселона» нацелена на приобретение Савио Морейры.
Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «блауграны» Деку уже связался с окружением вингера «Жироны» с целью узнать планы футболиста и впечатления от игры в Ла Лиге. Отмечается, что общение проходило в позитивном ключе, стороны договорились о новых контактах.
19-летний бразилец принадлежит «Труа» и играет в Испании на правах аренды. В чемпионате Испании он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи за 15 матчей.
Подробно со статистикой Савио Морейры можно ознакомиться здесь.
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