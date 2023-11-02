«Барсе» интересен 19-летний Савио – Деку нравится его универсальность. У вингера 7 (3+4) очков в 11 матчах за «Жирону» в Ла Лиге

Теги Труа Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Д2 Франция Жирона Савио Морейра Футбол

«Барселонна» интересен игрок «Жироны» Савио Морейра.

Позиция левого вингера является одной из тех, которые «блауграна» планирует укрепить в летнее трансферное окно. Главный тренер «Барселоны» Хави попросил изучить рынок, и клуб уже составил первый список игроков, за игрой которых ведется детальное наблюдение. 

Так, в сферу интересов «Барсы» попал Савио Морейра, выступающий за «Жирону» на правах аренды из «Труа». Команда из столицы Каталонии намерена подписывать молодых игроков, способных к дальнейшему развитию, и 19-летний бразилец подходит под это описание. 

Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку хорошо знает игрока с тех пор, как он вышел из юношеской академии «Атлетико Минейро» и дебютировал в чемпионате Бразилии в возрасте 16 лет. 

Помимо его технических навыков и способности к завершению атак, Деку высоко ценит тактическую универсальность Савио, которая дает ему возможность одинаково успешно играть на обоих флангах атаки. 

Отметим, что и «Труа», и «Жирона» принадлежат City Football Group – холдингу, владеющему «Манчестер Сити». 

В текущем сезоне Ла Лиги Савио провел 11 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Kahn01
Оставьте Жирону в покое до конца чемпионата, коршуны
Смешно читать подобное от фана баварии)
+34
-10
+24
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Okaka
Ответ Kahn01
Оставьте Жирону в покое до конца чемпионата, коршуны
Бавария Цыганковым интересуется
+14
-1
+13
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Alexey Catalonsky
Савио. Помню в Реале играл прекрасный дриблер Савио, вместе с Миятовичем и Редондо. Наш мир все больше напоминает 5 сезон в ФМ.))) Эхх, больше половины местных коментёров еще не родились, когда я смотрел этот футбол. 1997-1998 гг., если склероз не замучил).
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Ulukbek Kiyazov
Приоритет на его переход будет в первую очередь у Ман Сити. Если он понравится Пепу, то ничего Барсе не поможет.
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Юрий Музыка
Ответ KMR
С чего бы это ему из 1-й команды Каталонии переходить во 2-ю?
Капец как смешно из тебя вышел бы Петросян.
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Кирилл
Ответ Kahn01
Оставьте Жирону в покое до конца чемпионата, коршуны
"Позиция левого вингера является одной из тех, которые «блауграна» планирует укрепить в летнее трансферное окно. ... Так, в сферу интересов «Барсы» попал Савио Морейра, выступающий за «Жирону» на правах аренды из «Труа». " - немножко внимательнее читайте текст новости, а не только заголовок )
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rigobersong
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Прошлтт Рооллшг
Перспективный игрок. Думаю он бы помог любой команде. Обычно такие игроки очень хорошо раскрываются Боруссии Дортмунд 🐝
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atomio
Куда ни плюнь - всё принадлежит City Football Gtoup. Легче перечислить клубы кто не принадлежит))
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majestic1980
Ответ Kahn01
Оставьте Жирону в покое до конца чемпионата, коршуны
Сейчас Савио сразу сдаст в показателях на фоне интереса грандов
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zzzeeerrrooo
Ответ Ulukbek Kiyazov
Приоритет на его переход будет в первую очередь у Ман Сити. Если он понравится Пепу, то ничего Барсе не поможет.
У Пепа есть Доку
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Ulukbek Kiyazov
Ответ zzzeeerrrooo
У Пепа есть Доку
И? Хороший вингер никогда не будет помехой. Плюс он очень молод, может ещё поиграть в Жироне.
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zzzeeerrrooo
Ответ Ulukbek Kiyazov
И? Хороший вингер никогда не будет помехой. Плюс он очень молод, может ещё поиграть в Жироне.
Справа есть Берни ,Фил и Бобб также может сыграть Альварес
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