«Барсе» интересен 19-летний Савио – Деку нравится его универсальность. У вингера 7 (3+4) очков в 11 матчах за «Жирону» в Ла Лиге

«Барселонна» интересен игрок «Жироны» Савио Морейра.

Позиция левого вингера является одной из тех, которые «блауграна» планирует укрепить в летнее трансферное окно. Главный тренер «Барселоны» попросил изучить рынок, и клуб уже составил первый список игроков, за игрой которых ведется детальное наблюдение.

Так, в сферу интересов «Барсы» попал , выступающий за «Жирону» на правах аренды из « ». Команда из столицы Каталонии намерена подписывать молодых игроков, способных к дальнейшему развитию, и 19-летний бразилец подходит под это описание.

Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку хорошо знает игрока с тех пор, как он вышел из юношеской академии «Атлетико Минейро» и дебютировал в чемпионате Бразилии в возрасте 16 лет.

Помимо его технических навыков и способности к завершению атак, высоко ценит тактическую универсальность Савио, которая дает ему возможность одинаково успешно играть на обоих флангах атаки.

Отметим, что и «Труа», и « » принадлежат City Football Group – холдингу, владеющему «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Ла Лиги Савио провел 11 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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