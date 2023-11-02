«Барсе» интересен 19-летний Савио – Деку нравится его универсальность. У вингера 7 (3+4) очков в 11 матчах за «Жирону» в Ла Лиге
«Барселонна» интересен игрок «Жироны» Савио Морейра.
Позиция левого вингера является одной из тех, которые «блауграна» планирует укрепить в летнее трансферное окно. Главный тренер «Барселоны» Хави попросил изучить рынок, и клуб уже составил первый список игроков, за игрой которых ведется детальное наблюдение.
Так, в сферу интересов «Барсы» попал Савио Морейра, выступающий за «Жирону» на правах аренды из «Труа». Команда из столицы Каталонии намерена подписывать молодых игроков, способных к дальнейшему развитию, и 19-летний бразилец подходит под это описание.
Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку хорошо знает игрока с тех пор, как он вышел из юношеской академии «Атлетико Минейро» и дебютировал в чемпионате Бразилии в возрасте 16 лет.
Помимо его технических навыков и способности к завершению атак, Деку высоко ценит тактическую универсальность Савио, которая дает ему возможность одинаково успешно играть на обоих флангах атаки.
Отметим, что и «Труа», и «Жирона» принадлежат City Football Group – холдингу, владеющему «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Ла Лиги Савио провел 11 матчей, в которых отличился 3 голами и 4 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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