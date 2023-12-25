Пенья о конкуренции с тер Стегеном: «Если согласишься быть вторым вратарем, в итоге даже им не будешь»

Иньяки Пенья высказался о конкуренции с Марком-Андре тер Стегеном.

Воспитанник «Барселоны» защищает ворота команды в отсутствие травмированного немца.

«Второму вратарю нужно быть терпеливым, потому что никогда не знаешь, когда представится возможность. Ты должен быть полностью готов, чтобы иметь шанс действовать в случае необходимости, и всегда тренироваться так, как будто тебе предстоит играть.

С самого начала я хотел использовать каждую тренировку, чтобы совершенствоваться. Рядом с моими товарищами по команде и таким голкипером, как , я многому учусь. И с терпением все приходит.

Играющий вратарь знает, какова его роль и какова роль другого вратаря. Мы стараемся помогать друг другу как можно больше и делать друг друга лучше, борясь за место в воротах.

Мы все хотим быть в стартовом составе, и мы тренируемся с этой целью. Если согласишься стать вторым вратарем, в конечном итоге даже им не будешь.

Я знаю, какова моя роль сейчас в этой команде. Если я смогу в будущем стать первым номером – отлично», – сказал 24-летний в интервью клубной пресс-службе.

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