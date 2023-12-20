Вратарь «Барсы» Пенья выронил мяч, столкнувшись с Араухо после штрафного «Альмерии». Гонсалес забил в пустые ворота
Вратарь «Барселоны» допустил результативную ошибку в матче с «Альмерией».
Команды проводят матч в рамках 18-го тура Ла Лиги (2:2, второй тайм).
На 71-й минуте «Альмерия» подавала штрафной удар с фланга. Вратарь «Барсы» Иньяки Пенья вышел из ворот и дотянулся до мяча, но выронил его, столкнувшись с защитником своей команды Рональдом Араухо. Эдгар Гонсалес забил гол в пустые ворота «блауграны».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
По сезону просто ужасно играют все..
Так то помню Был ещё Нето добротный вратарь которому шанса не предоставилось. Но в клубе вроде не очень им довольны были.