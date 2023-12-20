Вратарь «Барсы» Пенья выронил мяч, столкнувшись с Араухо после штрафного «Альмерии». Гонсалес забил в пустые ворота

Теги Барселона Ла Лига Альмерия Иньяки Пенья Рональд Араухо Эдгар Гонсалес Футбол

Вратарь «Барселоны» допустил результативную ошибку в матче с «Альмерией».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура Ла Лиги (2:2, второй тайм). 

На 71-й минуте «Альмерия» подавала штрафной удар с фланга. Вратарь «Барсы» Иньяки Пенья вышел из ворот и дотянулся до мяча, но выронил его, столкнувшись с защитником своей команды Рональдом АраухоЭдгар Гонсалес забил гол в пустые ворота «блауграны». 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции

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14 комментариев
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Ответ WESTERN-
Пенью надо продавать. А в замен брат кого то по опытнее. После Пинто со вторыми вратарями беда. Хотя было время когда Тер Штеген и Браво не знали кто первый номер. Кто второй
Так а Пинто был разве каким-то супер классным вратарем? Мне кажется запомнился в основном прической и тем, что дружил с Месси. А так тер штеген, Силиссен, Нету отличные вторые номера были. Да и пенья тоже хороший вратарь, молодой просто
+4
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+4
Это просто фиаско, а не нормальная коммуникация в защите …
По сезону просто ужасно играют все..
+1
-1
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Защита в этом сезоне нулевая
+1
-1
0
Ответ WESTERN-
Пенью надо продавать. А в замен брат кого то по опытнее. После Пинто со вторыми вратарями беда. Хотя было время когда Тер Штеген и Браво не знали кто первый номер. Кто второй
Какой адекватный отличный вратарь будет сидеть под 2 номером и отдавать всю славу другому отличному вратарю? Это в каком мире так работает? Крайне редкое явление. Несмотря на его ошибки, для ротации он годится, хоть и раздражает часто. В случае травмы только если брать в аренду на сезон годного, а на постоянке вторым эго не позволит.
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Ответ Арсен Талант-Уулу
Как же Силессен?
А да про него забыл. Хотя в кубках часть играл. Кажется он ещё где то играет в Голландии, можно его как раз и вернуть если не сильно сбавил.
Так то помню Был ещё Нето добротный вратарь которому шанса не предоставилось. Но в клубе вроде не очень им довольны были.
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Ответ Салесар
Так а Пинто был разве каким-то супер классным вратарем? Мне кажется запомнился в основном прической и тем, что дружил с Месси. А так тер штеген, Силиссен, Нету отличные вторые номера были. Да и пенья тоже хороший вратарь, молодой просто
дружил с Месси, убил😂 Да он просто компанейский был и всё его любили, а не потому что он был другом Месси, он намного старше Месси. Так то он любил напов разводить, когда те выбегали один на один он пальцы в рот и свистел, напы были в растерянности оффсайд что-ли😂 тогда не было ВАРов
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