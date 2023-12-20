Вратарь «Барсы» Пенья выронил мяч, столкнувшись с Араухо после штрафного «Альмерии». Гонсалес забил в пустые ворота

Вратарь «Барселоны» допустил результативную ошибку в матче с «Альмерией».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура (2:2, второй тайм).

На 71-й минуте « » подавала штрафной удар с фланга. Вратарь «Барсы» вышел из ворот и дотянулся до мяча, но выронил его, столкнувшись с защитником своей команды . забил гол в пустые ворота «блауграны».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции

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