«Барселона» пропустила 21 гол в 18 турах Ла Лиги – больше, чем за весь прошлый сезон

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

«Барселона» уже пропустила больше голов, чем за весь прошлый сезон Ла Лиги.

Сегодня команда Хави одержала победу над «Альмерией» со счетом 3:2. 

В первых 18 турах чемпионата каталонцы пропустили 21 гол. За весь прошлый сезон Ла Лиги, в котором сине-гранатовые стали чемпионами, соперники забили им 20 мячей.

Напомним, что после травмы Марка-Андре тер Стегена место в воротах «Барселоны» занимает Иньяки Пенья.

В нынешнем розыгрыше турнира «Барса» провела всего 7 сухих матчей. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

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18 комментариев
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А в прошлом сезоне 9 мячей к 28-му туру. Почувствуйте разницу.
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Ответ kellhus
А в прошлом сезоне 9 мячей к 28-му туру. Почувствуйте разницу.
Баланс восстановлен. В прошлом сезоне пропустили меньше, чем должны были, в этом пропустили больше, чем заслужили.
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фарт закончился.
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Самый забавный факт, что если не считать работу Гвардиолы, самые стабильные результаты показывал Вальверде, хоть и его Барселону очень критиковали из-за стиля игры. Но он с большим запасом выигрывал Ла Лигу и кубок, в ЛЧ конечно были провалы, но команда исправно играла в плей-офф.
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Вот и ответ всем критикам , которые хочут побольше голов от Барселоны )
А ларчик просто открывался !
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Ответ David Avagyan
Интересно Хави будет что то делать с этим или будет винить во всём травмы Тер Штегена Алонсо и Мартинеса.
это всё из-за Левандовского, судя по комментариям тут 😂
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Интересно Хави будет что то делать с этим или будет винить во всём травмы Тер Штегена Алонсо и Мартинеса.
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Прошлый сезон был на отскоках. В этом уже так не фартит.
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Я помню, как барселонцы пиарили Араухо, мол лучший защитник мира. На деле тот же Харри Магуйар намного надежнее него
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Отскочили от гранда Альмерии.
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в какой же убогий футбол начал играть барса при чаппи. просто убожество, господи за что это бчк
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Ответ Elm
фарт закончился.
Брат аватарка топ у тебя.
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