«Барселона» пропустила 21 гол в 18 турах Ла Лиги – больше, чем за весь прошлый сезон
«Барселона» уже пропустила больше голов, чем за весь прошлый сезон Ла Лиги.
Сегодня команда Хави одержала победу над «Альмерией» со счетом 3:2.
В первых 18 турах чемпионата каталонцы пропустили 21 гол. За весь прошлый сезон Ла Лиги, в котором сине-гранатовые стали чемпионами, соперники забили им 20 мячей.
Напомним, что после травмы Марка-Андре тер Стегена место в воротах «Барселоны» занимает Иньяки Пенья.
В нынешнем розыгрыше турнира «Барса» провела всего 7 сухих матчей. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
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