«Барса» пропустила от «Антверпена» на 2-й минуте – Ромеу не обработал мяч после паса Пеньи, Вермерен перехватил и забил
«Барселона» пропустила гол от «Антверпена» на 2-й минуте матча.
Бельгийская команда принимает испанскую в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Хозяева открыли счет на 2-й минуте встречи после неудачных действий игроков «блауграны» – вратарь Иньяки Пенья отдал пас Ориолю Ромеу, находившемуся на линии штрафной площади. Хавбек гостей не обработал мяч – он отскочил к полузащитнику «Антверпена» Артюру Вермерену, который поразил ворота соперника.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Антверпен» – «Барселона».
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Плохое окончание года для Барсы, очень плохое. Надеюсь и команда, и тренерский штаб найдут пути решения всех игровых проблем и очень надеюсь, что Роке даст тот необходимый толчок в атаке.
Гордей Сахаров
Пол женщина
Возраст 42
Ничему жизнь не учит