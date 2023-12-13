«Барса» пропустила от «Антверпена» на 2-й минуте – Ромеу не обработал мяч после паса Пеньи, Вермерен перехватил и забил

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Ориоль Ромеу Иньяки Пенья Артюр Вермерен Футбол

«Барселона» пропустила гол от «Антверпена» на 2-й минуте матча.

Бельгийская команда принимает испанскую в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Хозяева открыли счет на 2-й минуте встречи после неудачных действий игроков «блауграны» – вратарь Иньяки Пенья отдал пас Ориолю Ромеу, находившемуся на линии штрафной площади. Хавбек гостей не обработал мяч – он отскочил к полузащитнику «Антверпена» Артюру Вермерену, который поразил ворота соперника. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Антверпен» – «Барселона». 

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24 комментария
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в атаке пошире, в обороне поуже
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Не критикуйте, не раскачивайте лодку, не вашего ума критиковать рычаги клуба и тренерские решения Хави- потерпите и верьте
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+16
По версии Хави Барса была великой, но до 2й минуты
+21
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+14
Неоднократно говорил, зачем выпускать это полено ромеу даже в ничего не значащих матчах??? У него нет будущего в клубе. Нужно наигрывать молодежь . ромеу запереть на базе , а ключ выкинуть
+11
-2
+9
Выпусти ты уже Касадо, пробуй кого-то другого на позицию опорника. Дай возможность ещё раз себя показать Гиу, вместо Лёвы, который даже мячи разучился останавливать.
Плохое окончание года для Барсы, очень плохое. Надеюсь и команда, и тренерский штаб найдут пути решения всех игровых проблем и очень надеюсь, что Роке даст тот необходимый толчок в атаке.
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Ответ Птюч, Ёж.
в атаке пошире, в обороне поуже
в обороне похуже))
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Будет сложный матч, команда строится....
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Ответ Гордей Сахаров
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Гордей Сахаров
Пол женщина
Возраст 42
+5
-3
+2
А виноват все равно Хави
+2
0
+2
Странно, что тут акцент на Ромеу, это вратаря 100% ошибка, все видел и все равно со всей дури пихнул мяч своему, вместо спокойного выноса, там Зидан бы такой мяч не обработал
+4
-2
+2
В прошлый раз так же привезли
Ничему жизнь не учит
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+1
Невозможно смотреть такие игры ,мне жаль но Барса уже не та это стоит признать,закат большой команды рано или поздно приходит.
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Акула гол! 1-1
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Классика!
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Пусть Антверпен забеьт еще 3 судейскому проекту Нэгрейры))
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Проигрывать Антверпену, Хави, хватит отговорок, найди у себе мужество уйти
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Хави себя с какого-то перепуга грандом почувствовал и решил выпустить не пойми кого, в итоге 4 паса подряд без обрезки сделать не в состоянии.
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