«Барса» пропустила от «Антверпена» на 2-й минуте – Ромеу не обработал мяч после паса Пеньи, Вермерен перехватил и забил

«Барселона» пропустила гол от «Антверпена» на 2-й минуте матча.

Бельгийская команда принимает испанскую в 6-м туре группового этапа чемпионов (1:0, первый тайм).

Хозяева открыли счет на 2-й минуте встречи после неудачных действий игроков «блауграны» – вратарь отдал пас Ориолю Ромеу, находившемуся на линии штрафной площади. Хавбек гостей не обработал мяч – он отскочил к полузащитнику « » , который поразил ворота соперника.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Антверпен» – « ».

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