ЦСКА может арендовать с выкупом за 150 000 долларов 18-летнего хавбека из Алжира Айссауи

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы сборная Алжира по футболу УСМ Алжир Высшая лига Алжир Футбол

ЦСКА может подписать 18-летнего хавбека из Алжира.

Московскому клубу интересен центральный полузащитник молодежной команды «УСМ Алжир» Сид Ахмед Айссауи.

По данным DZfoot, ЦСКА предложил арендовать футболиста с правом выкупа за 150 000 долларов.

Армейцы также готовы отдать «УСМ Алжир» процент от суммы перепродажи игрока и предложить другие бонусы, например, лечение футболистов в России.

Скауты клуба Мир РПЛ обратили внимание на 18-летнего игрока в составе сборной Алжира U20.

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17 комментариев
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«Лечение футболистов в Росиии…» В это время наши футболисты лечатся не в Росиии
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Ответ utsh44psmr
«Лечение футболистов в Росиии…» В это время наши футболисты лечатся не в Росиии
Топы да, тк спортивная медицина более развита в Германии, например. Сроки возвращения меньше, чем выше уровень футболиста, тем это важнее

Но основная масса футболистов уровня ФНЛ и ниже лечится в России
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Дорого, могли бы и на два мешка картошки договориться.
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Ответ леннорыч-абрамович
Дорого, могли бы и на два мешка картошки договориться.
яйца же, валюта более ценная
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Может арендовать. Замечательная формулировка. Может арендовать, а может не арендовать
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Отличная новость. Теперь нам попрет.
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А еще дешевле игроки есть на карандаше у армейских скаутов?
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Гайча верните и дайте ему играть, Давила тоже на банке уже замёрз, а вот лысого физрука нашего замените, пожалуйста!
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Дичь. Чел из дубля команды алжирской лиги, что за новый Лукас Сантос или Ганью Осени?
В таком случае лучше реально на своих ставку сделать, чем везти кого попало.
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по нынешним меркам деньги хоть и не большие...
но неужели во всей нашей необъятной России нет своего 18-летнего,который как минимум не хуже..?🙈 вот этого я никогда не понимал и не пойму.
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Продолжаем осваивать новые звуки
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Ответ Forte Live
Армейские скауты не раз показывали себя с лучшей стороны. Только тут не вариант игрока из бывших республик, как он приживётся?
Зачем бюджетный клуб тратит валюту на ноунейма в отсутствии ЕК?
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Ответ Виталик Украинский
Зачем бюджетный клуб тратит валюту на ноунейма в отсутствии ЕК?
А что в первый раз? Для начала изучить бы их +/-. Ты в курсе с этими данными. Я вот нет.
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