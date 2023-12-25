ЦСКА может арендовать с выкупом за 150 000 долларов 18-летнего хавбека из Алжира Айссауи

ЦСКА может подписать 18-летнего хавбека из Алжира.

Московскому клубу интересен центральный полузащитник молодежной команды «УСМ Алжир» Сид Ахмед Айссауи.

По данным DZfoot, предложил арендовать футболиста с правом выкупа за 150 000 долларов.

Армейцы также готовы отдать « » процент от суммы перепродажи игрока и предложить другие бонусы, например, лечение футболистов в России.

Скауты клуба Мир обратили внимание на 18-летнего игрока в составе сборной Алжира U20.

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