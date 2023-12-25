ЦСКА может арендовать с выкупом за 150 000 долларов 18-летнего хавбека из Алжира Айссауи
ЦСКА может подписать 18-летнего хавбека из Алжира.
Московскому клубу интересен центральный полузащитник молодежной команды «УСМ Алжир» Сид Ахмед Айссауи.
По данным DZfoot, ЦСКА предложил арендовать футболиста с правом выкупа за 150 000 долларов.
Армейцы также готовы отдать «УСМ Алжир» процент от суммы перепродажи игрока и предложить другие бонусы, например, лечение футболистов в России.
Скауты клуба Мир РПЛ обратили внимание на 18-летнего игрока в составе сборной Алжира U20.
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Но основная масса футболистов уровня ФНЛ и ниже лечится в России
В таком случае лучше реально на своих ставку сделать, чем везти кого попало.
но неужели во всей нашей необъятной России нет своего 18-летнего,который как минимум не хуже..?🙈 вот этого я никогда не понимал и не пойму.