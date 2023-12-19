ЦСКА не подпишет Мендеса. Защитник сборной Уругвая хочет около 3 млн долларов в год и подъемные

ЦСКА не подпишет защитника сборной Уругвая Бруно Мендеса.

Ранее сообщалось, что 24-летний уругваец перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с « », рассчитанного до 31 декабря этого года.

По данным Ивана Карпова, Мендеса в ЦСКА не будет по ряду причин.

Во-первых, требует большую зарплату – под 3 млн долларов в год плюс подъемные.

Во-вторых, скоро в строй вернется , окреп . В-третьих, в не считают Мендеса сильнее своих ключевых защитников.

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