ЦСКА не подпишет Мендеса. Защитник сборной Уругвая хочет около 3 млн долларов в год и подъемные

Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Уругвая по футболу Игорь Дивеев Бруно Мендес Ситтадини деньги Матвей Лукин Футбол

ЦСКА не подпишет защитника сборной Уругвая Бруно Мендеса.

Ранее сообщалось, что 24-летний уругваец перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с «Коринтианс», рассчитанного до 31 декабря этого года.

По данным Ивана Карпова, Мендеса в ЦСКА не будет по ряду причин.

Во-первых, Бруно требует большую зарплату – под 3 млн долларов в год плюс подъемные.

Во-вторых, скоро в строй вернется Игорь Дивеев, окреп Матвей Лукин. В-третьих, в ЦСКА не считают Мендеса сильнее своих ключевых защитников.

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26 комментариев
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Ответ andre013chek@gmail.com
Жалко а я его ждал(
Не жди, поезжай к нему сам ))
+28
0
+28
Какие нафиг во-вторых и в-третьих, во-первых вполне достаточно
+23
0
+23
Как три миллиона объявил, сразу стал слабее))
+14
-1
+13
Нам с такими не по пути.
+6
0
+6
Ну пусть Зенит забирает, им все равно что брать для скамейки
+5
-1
+4
Ответ akim2108@yandex.ru
Как всегда один трансфер будет и все
И тот на выход )
+4
0
+4
Проще с Рошей продлить контракт с повышением)
+3
0
+3
Давай до свидания
+3
-1
+2
Матвей Лукин резко окреп как только в ЦСКА узнали финансовые запросы.
+2
0
+2
Ответ OneLad
ну и хорошо, парень не горел желание, а значит будет очередной Фукс
У Федотова любой Рамос превращается в Фукса.
+1
0
+1
Ответ akim2108@yandex.ru
Как всегда один трансфер будет и все
Уже состоялся)) Мусаев же из Балтики едет
+1
0
+1
Ответ teto
Не жди, поезжай к нему сам ))
Поеду и объясню что Россия это Европа и Азия
+1
0
+1
После подписания Мусаева, трансферную компанию можно закрывать
+1
0
+1
Это к Ротенбергу в СКА.
+1
0
+1
Дай бог Дивеев восславится и выйдет на свой уровень! Но и желаю прогресса Лукина, наконец-то ему доверили игровое время!
+1
0
+1
ну и хорошо, парень не горел желание, а значит будет очередной Фукс
+1
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+1
Он явно не усилит защиту... Очень "славится" привозами. А для защиты это чёрная метка... Не нужен он нам тем более за такие деньги....
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Как зарплату объявил, так Бабаев, как в видосе (советский мульт) : на и пожалуйста, ну и не нужно)))
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Удачи, Лёня!
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Быстро переобулись.
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Кто бы сомневался...
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Дивеев: Мендес нас ничем не удивил.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
уй с ним !
+1
-1
0
Все правильно сделали такие рвачи не нужны в ЦСКА
+1
-1
0
Как всегда один трансфер будет и все
+1
-1
0
Жалко а я его ждал(
+2
-2
0
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