ЦСКА отдал Ермакова «Пари НН» в бесплатную аренду с выкупом за 25 млн рублей. Обратный выкуп – за 90-110 млн (Иван Карпов)

Атакующий хавбек ЦСКА Никита Ермаков переходит в «Пари НН».

Нижегородцы бесплатно арендуют 20-летнего игрока с правом выкупа летом за 25 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, « » будет платить Ермакову 1 млн рублей в месяц до конца сезона.

В случае выкупа армейцы получат от волжан 15% от суммы последующей продажи полузащитника в другой клуб.

Также в соглашении есть опция обратного выкупа для ЦСКА – за 90 млн в 2025-м и 110 млн в 2026-м.

Ермаков – воспитанник красно-синих. В 41 матче за основную команду на его счету 3 гола и 2 ассиста.

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