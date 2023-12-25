В ЦСКА опровергли интерес к Зе Габриэлю и Черифи: «Во всех инсайдах футболист вот-вот должен перейти или спешит отказать, но это не совсем так»

В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Зе Габриэлю и Тауфику Черифи.

Ранее «Евро-Футбол» сообщил об интересе московского клуба к полузащитнику бразильского «Васко да Гама» Зе Габриэлю. Также в тунисском издании Touwensa появилась информация о том, что алжирский защитник Черифи, выступающий за «Клуб Африкэн» из Туниса, отклонил предложение ЦСКА.

«Евро-Футбол» снова мимо. Футболиста не было и нет даже в лонглистах клуба, хотя списки это весьма и весьма длинные. Например, только за текущую неделю скаутами и аналитиками клуба были обработаны данные более 60 футболистов, что при этом является сейчас вполне будничным процессом. Но и среди этих бесконечных отчетов Зе Габриэля не оказалось. А те, кто оказались интересны в той или иной степени, отправляются в лонглисты по позициям. Такой вот первичный отбор и такой уровень инсайда, соответственно.

Пока писал пост, подоспел и другой инсайд об алжирском центральном защитнике. И вновь ошибочный: не утверждали и предложения не делали.

Похожих инсайдов вообще будет много в ближайшее время, как раз таки из-за текущего формата работы, так как просматривается очень много футболистов – зачастую не самых известных молодых ребят и не самых привычных рынков.

Предположим, что среди прочих позиций интересно потенциальное усиление центра поля, и за последние несколько недель было проанализировано порядка 40 кандидатов, потенциал которых может быть выше условной оценки Transfermarkt и текущей стоимости. И по итогам просмотра по 8 футболистам клуб, допустим, решил узнать разными способами их стоимость, планы и т. д., чтобы составить более полное представление о рациональности того или иного трансфера. Далее, как вы понимаете, все эти фамилии могут оказаться в СМИ, потому что даже такой «интерес» от ЦСКА уже может работать и по-разному быть использован – как нами, так и другими участниками трансферных процессов.

Поэтому, друзья, будем спокойнее относиться к данным слухам и разным фамилиям: по кому-то действительно идут продвинутые обсуждения, скажем так, но многие из них могли просто быть просмотрены, по кому-то узнавались условия и сопоставлялись с нашей оценкой, а кто-то, например, и вовсе не был утвержден тренерским штабом или правлением по финансовым соображениям. В этих же всех инсайдах футболист вот-вот должен перейти или вовсю спешит нам отказать. Все это зачастую совсем не так», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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