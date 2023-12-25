Зарема о Джикии: «Это фарс. Если есть задача избавиться от неугодного игрока, делайте это красиво, уважительно. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия агенты Зарема Салихова Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова назвала фарсом ситуацию с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Защитник в этом сезоне потерял место в стартовом составе красно-белых и редко играет.

– История с Джикией – трагедия года?

– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

В первую очередь тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.

Можно получить такую рану, что ее в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt, – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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31 комментарий
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Игрок не только профиль на Transfermarkt, но и 5-7 килограмм лишнего веса
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Какая к черту задача избавиться?)
Кто же виноват что Джикия до нуля к себе требования спустил, причём ещё несколько лет назад
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"Если есть задача избавиться от неугодного игрока, делайте это красиво, уважительно."

Верно. Тем более Зарема показывала мастер-класс по уважительному расставанию. Помните как уважительно и красиво поступили с Виторией?
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Как мне показалось, по крайней мере из тех матчей Спартака, где Джикия играл, он просто не тянет уровень. От него никто не избавляется, он просто не выигрывает конкуренцию.
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Если есть задача слить тренера - делайте это красиво😁😁😁
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Ответ Владимир Владимир
я чемпионатом России не интересуюсь, но интересно, как вы узнали об этом
Вы не интересуетесь чр, но сидите на ветке Спартака на спортс ру?? Ладно. Как узнали? Лишний вес, тупо перестал двигаться и начал ходить пешком, в следствие огромное количество ошибок.
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Ответ Cruel Snake
Красиво не продлить. Одеться в перья и сообщить ему о том что контракта не будет.
Киркоровщина какая-то
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Джикия из года в год играл все слабее и слабее. Выпал из состава абсолютно логично и справедливо. Капитан должен быть примером, а не так, что остальных за ошибки сажают, а его не трогают. Вот это настоящий фарс.
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Ответ Дядя ТУРА
заканчивается контракт - не продлили и все. как иначе?
Красиво не продлить. Одеться в перья и сообщить ему о том что контракта не будет.
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Джикия закономерно закончил сначала с футболом, сейчас заканчивает в Спартаке...
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А если Джикия сам облажался?! Капитан! Что то не ладно с капитаном. Не зря же его на лавку посадили. Может вслед за глушаком пошёл по скользкой дорожке подстав и измен?!
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Мне смешно, когда $миллионное$ тело сидит и вещает всякий бред 😆😆😆.
зарема - иди к малахову))
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заканчивается контракт - не продлили и все. как иначе?
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Ответ VladCory
Ну да, тётка права - Джикия - это, прямо сейчас, фарс.
Во тьме ночьной, при свете дня все жаждут ####### меня(З..Салихова) 🤣
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Ответ Peter Parker
Джикия из года в год играл все слабее и слабее. Выпал из состава абсолютно логично и справедливо. Капитан должен быть примером, а не так, что остальных за ошибки сажают, а его не трогают. Вот это настоящий фарс.
Да, прямо Хроники пикирующего бомбаровщика
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Ответ Строган Колянов
Киркоровщина какая-то
Болгарщнина
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Ответ Сергей Лепехин
А в чем избавление ? Игрок потерял место в составе, проиграл в конкурентной борьбе. Если Джикия будет уходить, то наверняка будет прощальный матч
то, что Джикия не форме, в этом есть и вина тренера, может косвенная.. Если не соответствует, то, понятно - иди гуляй.
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Джикия пешком ходить начал и даже позиционные ошибки появились. В чем некрасивая ситуация? Он бросил играть и потерял место в основе.Но к нему негатива нет, как к Глушаку. А так вообще все равно что он принёс клубу если он перестал свою форму поддерживать.
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А в чем избавление ? Игрок потерял место в составе, проиграл в конкурентной борьбе. Если Джикия будет уходить, то наверняка будет прощальный матч
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без неё Спартак не разберётся)
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А Зарема рулит)))
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Кто коме него самого во всём этом виноват?
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Зухра сегодня просто неистово машет аралом направо и налево!
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где-то улыбнулся Руи Виттория
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