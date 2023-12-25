Зарема о Джикии: «Это фарс. Если есть задача избавиться от неугодного игрока, делайте это красиво, уважительно. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt»

Зарема Салихова назвала фарсом ситуацию с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Защитник в этом сезоне потерял место в стартовом составе красно-белых и редко играет.

– История с Джикией – трагедия года?

– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

В первую очередь тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.

Можно получить такую рану, что ее в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на , – сказала , супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

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