Зарема о Джикии: «Это фарс. Если есть задача избавиться от неугодного игрока, делайте это красиво, уважительно. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt»
Зарема Салихова назвала фарсом ситуацию с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.
Защитник в этом сезоне потерял место в стартовом составе красно-белых и редко играет.
– История с Джикией – трагедия года?
– Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.
В первую очередь тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба.
Можно получить такую рану, что ее в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt, – сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Кто же виноват что Джикия до нуля к себе требования спустил, причём ещё несколько лет назад
Верно. Тем более Зарема показывала мастер-класс по уважительному расставанию. Помните как уважительно и красиво поступили с Виторией?
зарема - иди к малахову))