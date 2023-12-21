Гаджи Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово в любой момент подписать Джикию. Правда, есть финансовый вопрос»

Гаджи Гаджиев приглашает Георгия Джикию в махачкалинское «Динамо».

Последние 6 матчей защитник « » провел в запасе.

«Где может оказаться Джикия? Куда только ни отправляют его. Напишите, что мы его ждем. Все будут рады. Мы претендуем на выход в , хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.

Я хочу, чтобы его карьера не останавливалась, чтобы играл. Центральным защитником можно играть долго. На этой позиции можно выступать и когда футболисту за 35 лет.

Конечно, я хочу, чтобы он играл за «Спартак». У него очень правильное отношение к команде как к чему-то родному. «Спартак» ему многое дал, он отвечает взаимностью.

Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве (смеется). Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет», — сказал президент махачкалинского « ».

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