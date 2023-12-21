Гаджи Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово в любой момент подписать Джикию. Правда, есть финансовый вопрос»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Георгий Джикия деньги Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев приглашает Георгия Джикию в махачкалинское «Динамо».

Последние 6 матчей защитник «Спартака» провел в запасе.

«Где может оказаться Джикия? Куда только ни отправляют его. Напишите, что мы его ждем. Все будут рады. Мы претендуем на выход в РПЛ, хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.

Я хочу, чтобы его карьера не останавливалась, чтобы Георгий играл. Центральным защитником можно играть долго. На этой позиции можно выступать и когда футболисту за 35 лет.

Конечно, я хочу, чтобы он играл за «Спартак». У него очень правильное отношение к команде как к чему-то родному. «Спартак» ему многое дал, он отвечает взаимностью.

Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве (смеется). Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет», — сказал президент махачкалинского «Динамо».

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4 комментария
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Вам нужны нападающие. Динамо мало забивает.
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И вопрос причем немаленький!
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Да и Месси готовы подписать, но есть финансовый вопрос :))
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Скорее всего зарплата у Джикии больше, чем у всего состава Динамо, вполне возможно в разы...
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