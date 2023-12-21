Гаджи Гаджиев: «Махачкалинское «Динамо» готово в любой момент подписать Джикию. Правда, есть финансовый вопрос»
Гаджи Гаджиев приглашает Георгия Джикию в махачкалинское «Динамо».
Последние 6 матчей защитник «Спартака» провел в запасе.
«Где может оказаться Джикия? Куда только ни отправляют его. Напишите, что мы его ждем. Все будут рады. Мы претендуем на выход в РПЛ, хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.
Я хочу, чтобы его карьера не останавливалась, чтобы Георгий играл. Центральным защитником можно играть долго. На этой позиции можно выступать и когда футболисту за 35 лет.
Конечно, я хочу, чтобы он играл за «Спартак». У него очень правильное отношение к команде как к чему-то родному. «Спартак» ему многое дал, он отвечает взаимностью.
Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве (смеется). Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет», — сказал президент махачкалинского «Динамо».
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