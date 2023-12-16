«Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Алонсо уйдет зимой
Георгий Джикия может перейти в «Краснодар» из «Спартака».
30-летний защитник потерял место в стартовом составе «Спартака» после перехода Срджана Бабича из «Альмерии».
Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Хуниор Алонсо покинет клуб зимой. Но пока переговоров со стороной защитника «Спартака» не было.
«Краснодар» надеется, что Алонсо, интерес к которому, как сообщалось, проявляет «Васко да Гама», останется в команде до лета.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В январе он получит право вести переговоры о трансфере на правах свободного агента.
В этом сезоне защитник сборной России провел 6 матчей в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.
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