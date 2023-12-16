Георгий Джикия может перейти в «Краснодар» из «Спартака».

30-летний защитник потерял место в стартовом составе « » после перехода Срджана Бабича из «Альмерии».

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если покинет клуб зимой. Но пока переговоров со стороной защитника «Спартака» не было.

« » надеется, что Алонсо, интерес к которому, как сообщалось, проявляет «Васко да Гама», останется в команде до лета.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В январе он получит право вести переговоры о трансфере на правах свободного агента.

В этом сезоне защитник сборной России провел 6 матчей в Мир . Его полную статистику можно найти здесь.

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