«Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Алонсо уйдет зимой

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Георгий Джикия Хуниор Алонсо Футбол

Георгий Джикия может перейти в «Краснодар» из «Спартака».

30-летний защитник потерял место в стартовом составе «Спартака» после перехода Срджана Бабича из «Альмерии». 

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если Хуниор Алонсо покинет клуб зимой. Но пока переговоров со стороной защитника «Спартака» не было.

«Краснодар» надеется, что Алонсо, интерес к которому, как сообщалось, проявляет «Васко да Гама», останется в команде до лета.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В январе он получит право вести переговоры о трансфере на правах свободного агента.

В этом сезоне защитник сборной России провел 6 матчей в Мир РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь.

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21 комментарий
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Краснодар нужен Джикии намного больше, чем Джикия Краснодару.
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Хуниор Алонсо намного сильнее Джикии. Если Краснодар хочет взять чемпионство, то и замены должны быть равноценными.
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Ну не надо 🤦‍♂️
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Ответ ZarvuR2020
Краснодар нужен Джикии намного больше, чем Джикия Краснодару.
Джикия вреден Краснодару, в такой-то форме. Высосет зарплатный фонд, возможно начнет токсичить. Пусть остаётся головной болью Спартака.
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Он Краснодару не нужен.
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скорее Краснодар нужен грузину.
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Ответ ZarvuR2020
Краснодар нужен Джикии намного больше, чем Джикия Краснодару.
хах, ага , согласен
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Может перейти , но переговоры не ведутся. Для чего тогда эта новость??
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Ответ ZarvuR2020
Краснодар нужен Джикии намного больше, чем Джикия Краснодару.
такого левого защитника у Краснодара ещё не было, можно сказать, топ переход в команду середняк...)
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Можно хоть в аренду отдать до конца чемпионата
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Там Мендеса бесплатно подписывает ЦСКА, может его переманите
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Неужели Краснодар решил сдаться от борьбы даже за тройку.
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Как было сказано в одном фильме: Это деловой подход.
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замечательные новости, забирайте на здоровье, а нам отдайте Кордобу, у них с Соболевым будет отличный дуэт, могут на пару пах почесать )
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В Химки пусть идёт, этот пешеход играет отвратительно уже 2 года.
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Не! Надо к другу Бакаеву ехать ! Там вечное тепло, на лавке сидеть более комфортно, чем в Краснодаре!
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Толстожопый привоз жикия плюс вернуть мартыновича

Это будет пара защитников, которая устроит газпром
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Ну когда игрок сборной России сидит на банке, в принципе это ожидаемо. Жаль.
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