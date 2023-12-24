Александр Мостовой: «Джикия – отличный защитник, он способен усилить любой топ-клуб РПЛ. Спокойно поиграет еще лет пять, уровень у него есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Георгия Джикии.

Контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» действует до окончания этого сезона. 

«Джикия – отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист.

Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ. Он еще спокойно поиграет лет пять, уровень у него есть. Посмотрим, что решит клуб – отпускать или продлевать с ним контракт», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Джикия провел 6 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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2 комментария
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Джикия - хороший добрый парень, реально любит Спартак и историю Спартака.
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Любой кто не сдружился с Абаскалем пользуется уважением у Мостового.
"Враг моего врага - мой друг"
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