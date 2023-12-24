Александр Мостовой: «Джикия – отличный защитник, он способен усилить любой топ-клуб РПЛ. Спокойно поиграет еще лет пять, уровень у него есть»

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Георгия Джикии.

Контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» действует до окончания этого сезона.

«Джикия – отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист.

Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ. Он еще спокойно поиграет лет пять, уровень у него есть. Посмотрим, что решит клуб – отпускать или продлевать с ним контракт», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ Джикия провел 6 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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