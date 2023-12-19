«Саудовцы по Тюкавину и Джикии делали запросы, про Георгия спрашивали «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Агент Семенюк о россиянах

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Жирона Аль-Иттихад Джидда Георгий Джикия Константин Тюкавин Александр Кутицкий Футбол

Саудовские клубы интересовались Константином Тюкавиным и Георгием Джикией.

Об этом рассказал спортивный директор футбольного агентства SA-Agency Никита Семенюк.

– Консультировал ли ты еще иностранцев по российским футболистам?

– На нас выходил человек, который говорил, что Саша Кутицкий интересен «Жироне». Но испанцы на нас не выходили.

Мне показывали переписку, где люди интересовались, сколько бы он мог стоить, какую бы зарплату хотел. Это нормальный процесс прощупывания. Ни о каких трансферах речи пока нет. 

Бывает такое, что мы предлагаем своего футболиста, а нам высылают обратно другого российского футболиста: «Нам этот интересен. Хотели бы о нем поговорить». Если мы можем, то спрашиваем, разговариваем.

– Вы соприкасались с Азией в это окно?

– Соприкасались. Были запросы. Саудитам интересны российские футболисты с ценником 5+ миллионов. Например, Тюкавин, Джикия. Пиняев мог бы быть интересен. Он быстрый, техничный и для развития их чемпионата как раз.

По поводу его предполагаю, а насчет Джикии спрашивал клуб «Аль-Иттихад». За него играют Карим Бензема и Нголо Канте. А также «Аль-Иттифак» [тренер – Стивен Джеррард, капитан – Джордан Хендерсон]. 

Там был больше вопрос: «Как думаете: поехал бы?» – «Наверное, поехал бы. На Transfermarkt есть контакты агентства, клиентом которого Джикия является. С ними можно связаться и пообщаться на эту тему».

И по Косте тоже был консультационный вопрос: «Было бы интересно?» – «На сегодня нет». Он еще слишком молодой, чтобы кайфовать от футбола.

Это может быть и политически интересно. Но не думаю, что это будет футболист младше 27 лет, а игрок национальной сборной России с нормальным багажом. После 27 лет съездить поиграть на большие деньги и в свое удовольствие, учитывая, что нет ЧМ, ЧЕ, еврокубков, – не вижу проблемы, – сказал Семенюк.

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3 комментария
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Зачем им идти на понижение зарплаты?
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Они наверное с Тюкавиным здороваются: Привет, Тюк! Привет Нюк!
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Ответ леннорыч-абрамович
Зачем им идти на понижение зарплаты?
да не потянули саудиты просто их запросы, лохи
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