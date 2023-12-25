«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде 23 марта

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) Газпром Футбол

«Зенит» проведет матч с «Црвеной Звездой» в Сербии.

Чемпионы России и Сербии договорились о проведении товарищеского матча.

«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде. Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых, а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», – сказано в заявлении «Зенита».

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25 комментариев
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Ответ WEARETHECHAMPIONS
Комментарий скрыт
пока он только от тебя исходит 😁
+22
-7
+15
Ответ brace
а фанатские группы Спартака и Црвены Звёзды это одобряют?
Расстрою тебя, мой друг - это никого не колышит.

Мнение фанатов - это просто пыль под ногами. Да и у Црвены спонсор Газпром, вроде
+7
-2
+5
Ответ Водяра
Газпром занёс 2 мульта Црвене за этот товарняк.
Ну, надеюсь тебя эта информация будет согревать по ночам, хоть это и стандартная ситуация)
А, учитывая, кто спонсор, то тут ситуация «из правого кармана в левый»🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
+3
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+2
Ответ utsh44psmr
Газовая труба нас связала Тайною нашей не стала Всем уговорам твержу я в ответ Нас не разлучат – нет!
То есть ты переделал только одну строчку и то невпопад?😂😂🤷‍♂️
+5
-4
+1
Ответ Пикачу82
А когда то были братским клубом для Спартака...
Но мани-но Хани..)
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ utsh44psmr
Ну вообще две строчки
А какая вторая?🤷‍♂️
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Ответ Mbest77
Учитывая что сейчас в Белграде происходит… не факт…
Факт, в Сербии в правительстве нет куколдов, в отличие от наших не братьев, и майдан там быстро разгонят
+5
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Ответ Mbest77
Учитывая что сейчас в Белграде происходит… не факт…
не, Янукович только один и на Украине
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Ответ saionera
Комментарий удален модератором
Не, они в ЛЕ, а не в сербской дупе)))
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-1
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Ответ Egor
Комментарий удален модератором
Это не хохло боты. Это боты именно от спортс ру, который рьяно поддерживает и финансируется Западом.
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