«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде 23 марта

«Зенит» проведет матч с «Црвеной Звездой» в Сербии.

Чемпионы России и Сербии договорились о проведении товарищеского матча.

«Зенит» сыграет с « » в Белграде. Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Предстоящий товарищеский матч является одним из этапов утвержденного в 2022 году плана сотрудничества между клубами.

Помимо товарищеских матчей основных команд, стороны реализуют двустороннюю программу стажировок футболистов и тренеров «Газпром»-Академии в Петербурге и Белграде, проводят товарищеские турниры среди команд академий «Зенита» и «Црвены Звезды», организуют совместные семинары в области медицины, занимаются обучением специалистов чемпиона Сербии на базе Центра повышения квалификации тренеров сине-бело-голубых, а также обмениваются опытом в областях коммерции, маркетинга, связей с общественностью и управления персоналом», – сказано в заявлении « ».

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