18-летний форвард «Црвены Звезды» Миятович хочет в «Фейеноорд», а не в «Зенит», у которого есть приоритетное право выкупа

Теги Зенит высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Йован Миятович Футбол

«Зениту» интересен форвард Йован Миятович, но он хочет перейти в «Фейеноорд».

Как сообщает Mozzart Sport, 18-летний нападающий станет одной из двух крупных продаж «Црвены Звезды» этой зимой. За него планируют получить около 5 миллионов евро.

У Миятовича есть два варианта продолжения карьеры – «Зенит» и «Фейеноорд». Клуб из Нидерландов готов предложить около 5 миллионов евро, и «Црвену Звезду» устраивает такой вариант. Однако есть проблема, связанная с тем, что «Зенит» получил приоритетное право приобретения футболиста.

Mozzart Sport сообщает, что Миятович хочет перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит». Эти сведения подтверждает и сайт 1908.nl, близкий к «Фейеноорду». Одним из факторов является неучастие российского клуба в еврокубках.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Сербии. Его статистику можно найти здесь.

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28 комментариев
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В чем проблема-то? Приоритетное право - это уведомление о трансфере. Зенит может перебить предложение, но Миятович откажется подписывать контракт и перейдет в Фейеноорд. Тут только жирный контракт поможет, больше никаких аргументов.
+26
0
+26
Оч странно…все же хотят перейти в никому не нужный чемпионат и бороться в пути регионов….
+39
-14
+25
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
как будто в других клубах РПЛ есть смысл играть без мешка бабла?)))
+19
-3
+16
Ответ feelthedroom@mail.ru
У зенита какое то соглашение с црвеной ? Почему приоритет на выкуп?
Спонсор у Црвены Звезды - Газпром
+8
0
+8
Братушка, а как же скрепы?!
+8
-5
+3
Сюда сейчас ни один себя уважающий игрок не пойдет. По осени, если смотреть заявки набрали одних неликвидов. Тех, кто в Европе на хрен никому не нужен. Пора уже и успокоиться))
+3
0
+3
Ответ feelthedroom@mail.ru
У зенита какое то соглашение с црвеной ? Почему приоритет на выкуп?
Да, у Зенит есть приоритетное право выкупа нескольких игроков
+2
0
+2
Передайте микрофон Чипсу. Он четко расскажет, почему Зенит круче.
+3
-2
+1
логично
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Фейеоорд обломится если Зенит захочет забрать...
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Ответ Ярик01
И более жирный контракт не поможет, нельзя спортсмена заставить заключить контракт лишь при договоренности клубов, без согласования всех условий личного контракта, где свободное волеизъявление, включая место работы.
)) так и написали же , поможет только жирный контракт , это большая личка , при которой он забьет на амбиции играть в еврокубках и выберет деньги )
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Ответ Ярик01
И более жирный контракт не поможет, нельзя спортсмена заставить заключить контракт лишь при договоренности клубов, без согласования всех условий личного контракта, где свободное волеизъявление, включая место работы.
Так в том и смысл, что более жирный контракт может повлиять на решение игрока
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Ответ Cearvm
В чем проблема-то? Приоритетное право - это уведомление о трансфере. Зенит может перебить предложение, но Миятович откажется подписывать контракт и перейдет в Фейеноорд. Тут только жирный контракт поможет, больше никаких аргументов.
И более жирный контракт не поможет, нельзя спортсмена заставить заключить контракт лишь при договоренности клубов, без согласования всех условий личного контракта, где свободное волеизъявление, включая место работы.
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Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
а в какой Российской команде захотят ? )
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Давид Agabekyan
Раньше были московские а тут на всероссийский уровень перешли
Потому Россия - это не только Москва. Я, например, в Уфе живу.
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Неужели братушка Миятович не хочет играть в нашем чемпионате водокачки?
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Комментарий удален модератором
Кто хочет в это дно, кроме жадных бразилов и ленивых паспортистов?
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Да пускай к Феичкам идет
У Зенита итак форварды есть
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Комментарий удален модератором
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