18-летний форвард «Црвены Звезды» Миятович хочет в «Фейеноорд», а не в «Зенит», у которого есть приоритетное право выкупа

«Зениту» интересен форвард Йован Миятович, но он хочет перейти в «Фейеноорд».

Как сообщает Mozzart Sport, 18-летний нападающий станет одной из двух крупных продаж «Црвены Звезды» этой зимой. За него планируют получить около 5 миллионов евро.

У есть два варианта продолжения карьеры – «Зенит» и «Фейеноорд». Клуб из Нидерландов готов предложить около 5 миллионов евро, и « » устраивает такой вариант. Однако есть проблема, связанная с тем, что « » получил приоритетное право приобретения футболиста.

Mozzart Sport сообщает, что Миятович хочет перейти в « », а не в «Зенит». Эти сведения подтверждает и сайт 1908.nl, близкий к «Фейеноорду». Одним из факторов является неучастие российского клуба в еврокубках.

В этом сезоне 18-летний форвард забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Сербии. Его статистику можно найти здесь.

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